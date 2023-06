Acontece Five Points Burguer apresenta novidades em nova loja no Viva Open Mall

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

A hamburgueria artesanal tem cardápio e decoração inspirados no filme “Gangues de Nova York”. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Five Points Burguer acaba de abrir uma nova loja no Viva Open Mall. A hamburgueria artesanal, que tem cardápio e decoração inspirados no filme “Gangues de Nova York”, agora está no mall a céu aberto, que conta com praça de alimentação e estacionamento. A ideia para a criação da marca surgiu da paixão dos sócios pelo longa-metragem: Five Points é o nome do bairro onde a história se passa e os nomes dos lanches são inspirados nos personagens.

Além das já conhecidas opções de hambúrguer Amsterdam, Butcher, Jenny e Happy Jack, Tammany Hall e Little Italy, a marca apresenta novidades no cardápio: o Dublin Cheese, com carne, bacon, catupiry original e mussarela empanados, sweet chilli, rúcula e maionese; e o Scorsese, com carne, smash de linguiça toscana, queijo coalho tostado, tomate, cebola roxa e maionese.

Também vai incluir as entradas Big Five – que reúne clássicos da casa: batata grande, cheese pillows (almofadinhas de queijo gouda crispy), dadinhos de tapioca e nuggets – e a Chicken Croc (coxinhas da asa empanadas super crocantes). Entre as sobremesas, as novas opções são o Petit Gateau e o Brownie de chocolate, ambos servidos com sorvete artesanal de creme e calda de ganache de chocolate e doce de leite; e o Pudim de leite condensado.

Artesanal

Quase todos os insumos são preparados na cozinha do Five Points. O bacon é curado e defumado no local; a maionese sem ovo e o molho especial são receitas próprias; e o ketchup artesanal e o picles também são preparados pela marca. Todos os burgers, feitos com carne angus, podem ser pedidos na versão tradicional (160g grelhado ao ponto) ou na versão duplo smash (duas carnes de 80g, bem passadas, na chapa). Também há opções de veggie burguer, produzidos com hambúrguer de plantas.

