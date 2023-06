Acontece SKY Airline inicia operações entre Porto Alegre e Santiago do Chile

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Companhia aérea low cost celebrou seu primeiro voo no Porto Alegre Airport. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A SKY Airline, companhia aérea low cost chilena, realizou o seu primeiro voo da rota que conecta a cidade de Porto Alegre com Santiago, no Chile. A empresa começa a operação com três frequências semanais, esperando transportar mais de 3.800 passageiros por mês entre a capital gaúcha e a capital chilena, com tarifas que começam em R$ 1.150 ida e volta, com taxas de embarque incluídas.

“Estamos felizes de inaugurar esta nova rota, que permitirá que os brasileiros viajem a Santiago e façam conexões dentro do Chile, onde poderão aproveitar as diferentes estações de esqui nesta temporada de inverno, juntamente com muitos outros programas”, afirmou Jaime Fernandez, gerente de vendas da SKY. “Temos interesse em continuar inaugurando novas rotas, possibilitando que mais pessoas viajem ao Caribe, Peru e outros destinos da região na linha aérea que possui a frota mais nova da América do Sul”, acrescentou.

Santiago é um dos destinos favoritos dos amantes de esportes de neve. Neste sentido, Valle Nevado e Portillo, por exemplo, que estão a 1h30 e 2h de distância de carro, são opções atraentes para os brasileiros nesta temporada de inverno.

Sobre a SKY Airline

A SKY Airline é uma companhia aérea chilena low cost com mais de 21 anos de história e presença em oito países da América. A empresa opera em níveis doméstico e internacional a partir de suas filiais no Chile e no Peru e já transportou mais de 50 milhões de passageiros. Em 2022, foi reconhecida pela consultoria internacional Skytrax como a melhor companhia aérea de baixo custo da América do Sul e, neste ano, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo pela CH-Aviation como a companhia aérea que tem a frota de aviões mais nova na América do Sul e a quarta mundialmente.

Atualmente, é a única companhia aérea do mundo a possuir uma frota 100% formada por Airbus A320 e A321 NEO. Graças à tecnologia, a SKY reduziu em 60% as emissões de CO2 por assento entre 2010 e 2023.

