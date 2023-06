Acontece TranspoSul inova com churrasco gaúcho nos quatro dias de feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De 20 a 23 de junho, o pátio do Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre, vai se transformar em uma mostra do que há de melhor do churrasco mundial e sul americano.

A premiada equipe gaúcha Brasa&Prosa, vai comandar 500 m² de área coberta com estações de churrasco e técnicas diferentes de assados, garantindo a visitantes e expositores a compra de refeições e porções no maior evento de transporte e logística do Sul do Brasil.

Na trempe, no fogo de chão, no pit smoker ou na parrilla, o público poderá se deliciar com as melhores carnes e acompanhamentos no almoço, no happy hour ou no jantar. Com a pulseira do Open Food (R$ 179,90), será possível esquecer a quantidade e apostar em todas as estações livremente. Se o tempo apertar, também será possível degustar uma farta porção unitária (R$ 49,90). Os chefs também prepararam uma opção para a confraternização de amigos e grupos de empresas, com a tábua de carnes (R$250).

Os acompanhamentos elaborados para os quatro dias de churrasco na feira são especialidades da Escola Chef Gourmet que integra a Associação Gaúcha de Churrasqueiros e Chef’s – AGCC. São legumes assados, molho chimichurri, aipim e farofa especial, além do abacaxi confitado ao run e mel, considerada a quarta melhor sobremesa do mundo no Torneio Mundial de Churrasco, realizado na Colômbia.

“Nossa expectativa é alta para este evento tão importante para o desenvolvimento do país. Poder assar e mostrar nosso trabalho já condecorado para um público tão especial é também um presente para a equipe. Serão quatro dias de muito sabor e confraternização”, diz o assador Edi Dagrê, também presidente da Associação Gaúcha de Churrasqueiros e Chef’s.

Saiba Mais

O RS BRASA & PROSA

É um grupo de assadores e chefs formado em 2021 com o objetivo de qualificar o churrasco, um dos principais pratos da cultura do Rio Grande do Sul. Com uma forte atuação, os assadores do RS Brasa & Prosa integram a Associação Gaúcha de Churrasqueiros e Chef’s – AGCC, que já conta com cerca de 200 associados. O grupo vem colecionando vitórias pelo mundo, como o segundo lugar na melhor costela do mundo, quarto lugar em todas as proteínas e sobremesa no mundial em Medellín na Colômbia. Também sendo segundo lugar na categoria geral no Torneio Internacional de Zapala, que ocorreu na Argentina, em de março de 2023, destacando o primeiro lugar em Pescado e Suíno. Os assadores que fazem parte da equipe Brasa & Prosa são nomes conhecidos do churrasco como Edi Dagrê, Luciano Medeiros (O Luxo do Gaúcho), Cléber Espíndola (Chef Magaiver) e Carlos Eninger.

A TranspoSul

Consolidada como a maior Feira e Congresso de Transporte e Logística do Sul do Brasil e uma das maiores da América Latina, a TranspoSul está em sua 23ª edição. O evento reúne as novidades tecnológicas dos maiores fornecedores do segmento do transporte rodoviário de cargas do país, proporcionando conteúdo, experiência e inovação para o setor, além de promover a conexão de expositores e visitantes. Em 2022, gerou R$ 1 bilhão em negócios e reuniu 18 mil pessoas, com mais de 100 expositores.

Transportadores, operadores logísticos, embarcadores e tomadores de decisão também poderão participar do Congresso Técnico que terá como pilares Sustentabilidade, Tecnologia, Protagonismo Feminino, além de Gestão e Negócios.

Neste ano, a TranspoSul se prepara para receber aproximadamente 20 mil visitantes nos 4 dias. O evento é promovido pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (SETCERGS).

Serviço:

O que: Churrasco RS Brasa&Prosa na TranspoSul (atividade paralela)

Data: de 20 a 23 de junho

Local: pátio do Centro de Eventos Fiergs

Endereço: Av. Assis Brasil, 8787 – Porto Alegre/RS

Cardápio: Churrasco Raiz

Open Food (R$ 179,90)

Porção unitária (R$ 49,90)

Tábua de carnes (R$250)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/transposul-inova-com-churrasco-gaucho-nos-quatro-dias-de-feira-em-porto-alegre/

TranspoSul inova com churrasco gaúcho nos quatro dias de feira em Porto Alegre

2023-06-13