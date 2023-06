Rio Grande do Sul Governo gaúcho inicia segunda etapa de entrega de cestas básicas no norte do Estado

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Primeira ação do novo ciclo ocorre em Iraí, no Norte do Estado Foto: Ascom SAS Primeira ação do novo ciclo ocorre em Iraí, no Norte do Estado. (Foto: Ascom SAS) Foto: Ascom SAS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), deu início, nesta terça-feira (13), à segunda etapa de entrega das mais de 37 mil cestas básicas do Programa Supera Estiagem.

A primeira ação do novo ciclo está ocorrendo no município de Iraí, no Norte gaúcho, onde serão distribuídas 1.890 unidades até quarta-feira (14). Serão atendidas, ainda, outras 15 cidades na região: Ametista do Sul, Faxinalzinho, Três Palmeiras, Palmitinho, Rio dos Índios, São Pedro das Missões, Pinheirinho do Vale, Cerro Grande, Novo Tiradentes, Ibirapuitã, Caiçara, Boa Vista das Missões, Dois Irmãos das Missões, Jaboticaba e Palmeira das Missões.

“As novas entregas visam continuar atendendo às comunidades que foram mais afetadas e ficaram vulneráveis devido à estiagem no Estado”, afirma o titular da SAS, Beto Fantinel. “Dessa forma, o governo estadual cumpre seu papel no enfrentamento à fome, apoiando aqueles que precisam do poder público neste momento.”

Já na quinta-feira (15), serão entregues 1.180 cestas básicas em Tenente Portela, atendendo também a 12 municípios próximos: Campo Novo, Giruá, Alegria, Miraguaí, Porto Xavier, Pirapó, Garruchos, Novo Machado, Esperança do Sul, Alecrim, Porto Mauá e Chiapetta.

Nesta segunda fase, que segue até 29 de junho, serão distribuídas 10 mil cestas básicas a 76 municípios com o Decreto de Situação de Emergência por Estiagem homologado pelo governo do Estado – totalizando 240 toneladas de alimentos.

Durante o primeiro ciclo, realizado entre 25 de abril e 11 de maio, foram entregues 7.597 unidades a 42 cidades gaúchas – o que corresponde a aproximadamente 182 toneladas de mantimentos.

O Programa Supera Estiagem prevê quatro etapas de entrega, com ações organizadas de forma regionalizada e com estimativa de conclusão até o final de agosto deste ano.

O ranking das cidades para o recebimento das cestas básicas foi elaborado de acordo com o percentual de pessoas pobres e extremamente pobres em seus territórios. São contempladas famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) pertencentes a grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas e extrativistas), além de agricultores familiares, assentados, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

As cestas básicas foram adquiridas com parte dos recursos repassados pelo Tribunal de Justiça (TJ-RS), dentro do Movimento Rio Grande contra a Fome. A distribuição dos alimentos é realizada pela SAS, por meio do Departamento de Segurança Alimentar e Combate à Fome (DSA), em articulação com os municípios beneficiados.

Além das 29 cidades atendidas pelas entregas desta semana, receberão auxílio, durante a segunda etapa, os municípios de Santana do Livramento, Uruguaiana, Quaraí, Aceguá, Lavras do Sul, Itaqui, Manoel Viana, São Pedro do Sul, Jari, Capão do Cipó, Tupanciretã, São Vicente do Sul, Quevedos, São Francisco de Assis, Mata, Boa Vista do Incra, Bossoroca, Campos Borges, Vitória das Missões, Formigueiro, Dona Francisca, Cachoeira do Sul, Paraíso do Sul, Faxinal do Soturno, Restinga Sêca, Cerro Branco, Gramado Xavier, Segredo, Estrela Velha, Lagoa Bonita do Sul, Caçapava do Sul, Canguçu, Morro Redondo, Arroio Grande, Cerrito, Jaguarão, São José do Norte, Piratini, Santa Vitória do Palmar, Candiota, Encruzilhada do Sul, Pantano Grande, Boqueirão do Leão, Dom Feliciano, Araricá, Chuvisca e Triunfo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-inicia-segunda-etapa-de-entrega-de-cestas-basicas-no-norte-do-estado/

Governo gaúcho inicia segunda etapa de entrega de cestas básicas no norte do Estado

2023-06-13