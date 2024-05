Rio Grande do Sul Governo gaúcho inicia impressão do documento de identidade para pessoas abrigadas

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Foto: Leilane Verga/IGP

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul iniciou nesta sexta-feira (17) a emissão simplificada dos documentos de identidade para pessoas afetadas pela enchente. Inicialmente o atendimento será realizado em abrigos de Porto Alegre (Centro Vida) e da Região Metropolitana (Ulbra, em Canoas).

À medida que a instituição for concluindo os atendimentos, o trabalho será ampliado para outros locais. A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) é parceira da ação, que busca otimizar o trabalho de identificação da população abrigada para a confecção do novo documento.

Para atender a necessidade urgente dos cidadãos, o IGP irá fazer a reimpressão do documento mais recente emitido pelo órgão. Os servidores farão uma entrevista com os abrigados para acessar o documento que consta no sistema. Será solicitada a impressão, que deve ficar pronta em um dia útil. Conforme as impressões sejam finalizadas, o IGP fará a entrega dos documentos.

Para a diretora-geral da instituição, Marguet Mittmann, a ação significa um importante passo. “Ter a carteira de identidade devolve às pessoas afetadas a sua cidadania, pois a carteira de identidade é necessária para obter outros documentos e acessar benefícios e serviços, como atendimento médico, por exemplo. Estamos começando esta ação nos abrigos para acolher a população que está em vulnerabilidade. Na sequência, iremos atender os desalojados que não estão em abrigos, mas também perderam toda a documentação”, explica.

Por meio de um formulário, a Secretaria de Justiça irá fazer um levantamento das pessoas que não possuem documentação e informar ao IGP, para otimizar a confecção. A expectativa é atender pelo menos dois abrigos por dia, até que toda população abrigada seja abrangida.

