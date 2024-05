Rio Grande do Sul Agências da Caixa estarão abertas neste sábado e domingo para beneficiários do Bolsa Família em algumas cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

O repasse unificado vai injetar R$ 416 milhões na economia do Estado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realizou nessa sexta-feira (17) o pagamento antecipado do Bolsa Família a todos os 620 mil beneficiários do programa no Rio Grande do Sul. Como muitos estão sem acesso ao aplicativo “Caixa Tem” ou sem o cartão para fazer a movimentação financeira, as agências da Caixa funcionarão também neste sábado (18) e domingo (19), das 10h às 15h, em nove cidades atingidas pelas enchentes.

– Porto Alegre;

– Canoas;

– Eldorado do Sul;

– Gravataí;

– Sapucaia do Sul;

– São Leopoldo;

– Montenegro;

– Tramandaí;

– Lajeado.

De acordo com o governo federal, o valor médio do benefício é de R$ 672,74. O repasse unificado vai injetar R$ 416 milhões na economia do Estado.

No momento, há 22 cidades sem assistência do banco. Confira a lista das 17 agências da Caixa (incluindo a unidade móvel) abertas neste fim de semana:

UNIDADE CIDADE ENDEREÇO BAIRRO CAMINHÃO AGÊNCIA MONTENEGRO R JOSE LUIS,ESQUINA COM R RAMIRO BARCELOS, 1436 CENTRO CANOAS, RS-463 CANOAS RUA FIORAVANTE MILANEZ 147 CENTRO GUAIBA, RS-479 GUAIBA R SAO JOSE 219 CENTRO GRAVATAI, RS-478 GRAVATAI R ANAPIO GOMES 1191 CENTRO LAJEADO, RS-489 LAJEADO R JULIO DE CASTILHOS 1029 CENTRO MONTENEGRO, RS-530 MONTENEGRO R RAMIRO BARCELOS, 1436 CENTRO NOVO HAMBURGO, RS-490 NOVO HAMBURGO R BENTO GONCALVES 2463 CENTRO ASSIS BRASIL, RS PORTO ALEGRE AV ASSIS BRASIL, 6750 SARANDI AZENHA, RS-432 PORTO ALEGRE R.DA AZENHA 1080 AZENHA BOM FIM, RS-435 PORTO ALEGRE AV OSVALDO ARANHA, 1316 BOM FIM PARTENON, RS-445 PORTO ALEGRE AV. BENTO GONCALVES 2421 PARTENON BAIRRO RESTINGA, RS-827 PORTO ALEGRE ESTRADA JOAO ANTONIO SILVEIRA, 1891 RESTINGA JUCA BATISTA, RS-1596 PORTO ALEGRE AV JUCA BATISTA, 620 CAVALHADA JARDIM PLANALTO, RS-3447 PORTO ALEGRE AV BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA, 943/955 SAO SEBASTIAO AV JOAO CORREA, RS-3448 SAO LEOPOLDO AV. JOAO CORREA, SN ESQUINA COM RUA JOAO 23 CENTRO SAPUCAIA DO SUL, RS-913 SAPUCAIA DO SUL RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 100 CENTRO TRAMANDAI, RS-522 TRAMANDAI AV FERNANDES BASTOS 541 CENTRO VIAMAO, RS-959 VIAMAO RUA CIRURGIAO VAZ FERREIRA, 95 CENTRO

