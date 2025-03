Porto Alegre Em Porto Alegre, ministro da Saúde inaugura mutirão de exames e cirurgias pelo SUS e serviço de radioterapia

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Padilha anunciou que o GHC vai começar a funcionar em três turnos de segunda a sexta-feira Foto: Rafael Nascimento/MS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inaugurou neste sábado (15), em Porto Alegre, um mutirão de exames e cirurgias nos hospitais do GHC (Grupo Hospitalar Conceição).

Com foco na saúde de mulheres e pacientes com câncer, a ação visa reduzir o tempo de espera dos diagnósticos e acelerar a realização de cirurgias eletivas. Somente neste sábado, foram realizados 339 atendimentos: 88 cirurgias gerais, pediátricas, ginecológicas, ortopédicas, entre outras especialidades, e 251 exames, que incluem mamografias, biópsias de mama e eletrocardiogramas.

Ampliação de horário

Na Capital gaúcha, Padilha também anunciou a ampliação do horário de atendimento no GHC. “Para reduzir o tempo de espera para o diagnóstico, também estamos anunciando que o GHC vai começar a funcionar em três turnos durante a semana, de segunda a sexta-feira. O Centro de Diagnóstico e a Sala de Cirurgia vão funcionar até a uma hora da manhã, para que as pessoas que muitas vezes têm dificuldade ao longo do dia de estar aqui, por causa do trabalho ou por estarem cuidando dos filhos, tenham esse horário para fazer o procedimento. Isso é mais atendimento e menor tempo de espera. E o sábado também vai ser dia útil, dia normal de atendimento no GHC”, anunciou.

Radioterapia

Padilha ainda inaugurou neste sábado o serviço de radioterapia do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição, que presta assistência 100% pelo SUS a pacientes com câncer.

O serviço de radioterapia beneficiará cerca de 700 pacientes por ano e evitará deslocamentos para outras cidades. O novo serviço conta com um acelerador linear adquirido pelo Ministério da Saúde, garantindo tratamentos mais precisos e com menos efeitos colaterais.

“Por isso, estamos inaugurando definitivamente todo o serviço de radioterapia aqui no Centro de Oncologia do GHC, uma ação estratégica para reduzir o tempo de espera de início do tratamento de radioterapia, não somente para os pacientes do GHC, mas impactando toda a cidade de Porto Alegre e Região Metropolitana”, detalhou o ministro.

“Cerca de 1.500 pacientes fechavam o diagnóstico no GHC, a cirurgia começava aqui, mas na hora de fazer a radioterapia, o paciente tinha que ser encaminhado para outro hospital. Isso impactava no tempo de espera, que era maior e, além disso, era um desconforto para o paciente e para a equipe médica”, declarou o ministro.

“O tratamento completo para o câncer, nesse sentido, com espaço de convivência e humanização do atendimento, reduzindo o tempo de espera, é o nosso objetivo”, acrescentou, explicando que um segundo acelerador linear está previsto para completar a totalidade da demanda.

