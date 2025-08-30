Sábado, 30 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Em Porto Alegre, o presidente nacional do PSD enaltece possível candidatura de Eduardo Leite à Presidência da República

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

"O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente", disse Kassab. (Foto: Reprodução)

Em ato que reuniu lideranças do PSD nesse sábado (30), em Porto Alegre, o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, defendeu publicamente a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à Presidência da República nas eleições de 2026. O evento, intitulado “O Futuro está Chamando”, marcou também a filiação de 30 prefeitos gaúchos ao partido, vindos de legendas como PSDB, PP e PRD.

Durante seu discurso, Kassab destacou o papel de Eduardo Leite na atual conjuntura política brasileira, marcada por polarizações e tensões. Ele elogiou a postura do governador e disse acreditar que o Brasil está pronto para ter Leite como chefe do Executivo nacional.

“Vocês podem ter certeza absoluta que eu também acho que o Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente. Também acho que o Brasil merece uma pessoa como o Eduardo Leite presidente”, afirmou Kassab, sob aplausos dos presentes.

Ao lado de Eduardo Leite no evento, Kassab reforçou a ideia de que o governador é um dos nomes mais promissores do país e que reúne qualidades fundamentais para ocupar o cargo mais alto da República. Em seguida, o presidente do PSD também mencionou outro possível presidenciável da legenda, o atual governador do Paraná, Ratinho Júnior.

“A sorte do PSD e a sorte do Brasil é que os dois serão presidentes da República porque são muito jovens e preparados para dirigir o Brasil”, disse Kassab, em tom otimista, sinalizando que ambos têm futuro no cenário político nacional.

Em declarações anteriores à CNN Brasil, Kassab já havia informado que a escolha entre Eduardo Leite e Ratinho Júnior para uma eventual candidatura presidencial será feita com base no “peso político” de cada um. A decisão será tomada internamente pela direção nacional do partido, sem a necessidade de realização de convenções partidárias formais.

Apesar da empolgação com os nomes internos, o PSD também monitora o cenário nacional e a movimentação de outras lideranças. Segundo apuração da CNN Brasil, uma candidatura própria da sigla dependerá diretamente da postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos.

Caso Tarcísio decida disputar a Presidência da República em 2026, o PSD não lançaria candidatura própria e passaria a apoiá-lo oficialmente. (Com informações da CNN Brasil)

