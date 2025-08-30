Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Início de setembro será marcado por temporais isolados no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Para segunda-feira (1º), são esperados temporais isolados, com chuva pontualmente forte, raios, granizo e rajadas fortes de vento

Foto: Arquivo/PMPA
(Foto: Arquivo/PMPA)

Neste sábado (30), a Defesa Civil estadual, a partir de seu Centro de Monitoramento, atualizou as condições do tempo no Rio Grande do Sul para o início do mês de setembro. Para segunda-feira (1º), são esperados temporais isolados, com chuva pontualmente forte, raios, granizo e rajadas fortes de vento.

Com o avanço de uma frente fria pelo oceano, aliado ao fluxo de calor e umidade vindos do norte do país, chuvas moderadas a pontualmente fortes, com raios e temporais isolados, atuam no Oeste, Campanha, Centro, Missões e Noroeste. Já na tarde e na noite, essas instabilidades continuam atuando nessas regiões e se deslocam para o Sudeste, Vales, Norte, associadas a temporais, com rajadas de vento, pancadas fortes de chuva e granizo.

Os acumulados variam entre 10 mm e 30 mm por dia, podendo chegar isoladamente aos 60 mm por dia no Oeste, Missões e parte do Centro. No Sul e Litoral Médio, há condição para pancadas isoladas de chuva fraca a moderada, com eventuais descargas elétricas.

Além disso, as rajadas de vento variam entre 40 km/h e 50 km/h sobre o território gaúcho, podendo oscilar entre 60 km/h e 80 km/h no Sul, Litoral gaúcho e Serra, devido à presença de um forte sistema de alta pressão em alto mar, que também favorece o mar agitado em toda a costa gaúcha.

A tendência é que, na terça-feira (2) e quarta-feira (3), com uma frente fria estacionária aliada ao fluxo de umidade vindos do norte do país, as chuvas e as instabilidades se intensifiquem, sendo acompanhadas de temporais isolados, com raios, granizo e rajadas fortes de vento no Oeste, Missões, Centro, Campanha, Sul, Litoral, Costa Doce e Região Metropolitana de Porto Alegre. Nessas áreas, os acumulados ficam entre 30 mm e 60 mm por dia, podendo pontualmente chegar e até ultrapassar os 100 mm ao dia no Sul, Centro, Oeste e Missões.

Nas demais regiões gaúchas, apesar dos temporais pontuais, não são esperados volumes significativos. As rajadas de vento variam entre 30 km/h e 50 km/h em grande parte do Estado, podendo passar dos 80 km/h durante as instabilidades. Esse cenário tende a ser atualizado com a evolução do evento.

Previsão hidrológica

A condição hidrológica atual é de níveis em limiares de normalidade em praticamente todo o Estado, com estações pontuais em atenção e alerta para inundação nos rios Jacuí e Gravataí. Porém, as tendências gerais variam entre estabilidade e declínio, devido aos últimos dias sem acumulados de chuvas.

Em função dos volumes de chuvas previstos para o Estado, é indicada a condição de Atenção para as cidades em amarelo no mapa hidrológico, atentando para a elevação em arroios, córregos e pequenos rios, e também recarga dos rios maiores com elevação gradual, podendo atingir cotas de atenção para inundação. Além disso, podem ocorrer alagamentos pontuais em perímetros urbanos conforme a intensidade das chuvas.

