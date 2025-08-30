Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer Com maior número de expositores da história, Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta novidades na Expointer

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Lançamentos de bebidas, doces e embutidos unem tradição e criatividade

Foto: Pedro Andrade/Ascom Expointer

A Expointer 2025 abriu os portões, neste sábado (30), com 456 agroindústrias e empreendimentos parceiros no PAF (Pavilhão da Agricultura Familiar) – maior número de expositores da história do espaço. O recorde confirma o protagonismo do setor na feira e reflete o crescimento da produção e da diversidade de negócios do campo gaúcho.

Na edição passada, o pavilhão recebeu 413 expositores. O aumento só foi possível graças à realocação das câmaras frias e dos depósitos de alimentos para uma área externa, liberando espaço para novos estandes.

O público que circular pelo espaço encontrará novidades que combinam criatividade com tradições familiares transmitidas entre gerações. Além dos produtos tradicionais que encantam os visitantes ano após ano, as inovações aparecem entre os itens mais procurados.

Novidades

Entre os lançamentos, um dos destaques é o chopp do morango e do amor, da Bebidas Ferigollo, de Frederico Westphalen. Feita com morango e frutas vermelhas, a bebida surgiu de testes artesanais iniciados em 2016 e, desde 2020, passou a ser produzida em escala comercial. O negócio é conduzido pela família Ferigollo, que encontrou na sucessão rural a chave para manter e inovar a produção.

O iogurte de rosas, do Laticínio Benoli, também estreia na feira. Produzido com leite orgânico da granja da família e fermento importado, o produto combina o iogurte integral com uma camada de geleia artesanal no fundo do pote.

“A ideia surgiu quando experimentamos a geleia de rosas de uma parceira e pensamos em criar um produto diferenciado. Trouxemos mil unidades para a feira, e a expectativa é vender tudo nesta primeira apresentação na Expointer”, afirma Germano Benet, que administra a agroindústria com os pais.

O salame com pinhão, da Don Cutello, nasceu da inspiração de Patrícia Cavazin ao ver a filha pequena unir os dois sabores na casa da avó. A agroindústria familiar, conduzida por ela e pelo marido Ezequiel, estreia na feira apresentando a novidade. Para os visitantes, a experiência parece positiva. “É uma experiência gastronômica espetacular, pela textura e pelo sabor. Vale a pena provar”, garantiu o visitante Leonardo Ginsburg, de 40 anos.

Ampla variedade

Mais do que novidades, o pavilhão reúne um cardápio amplo: queijos, embutidos, laticínios, pães, cucas, doces, geleias, mel, pescados, ovos, frutas desidratadas, sucos, vinhos, cachaças, licores e cervejas artesanais, farinhas, grãos, erva-mate e derivados da cana-de-açúcar. No artesanato, a diversidade aparece em peças de lã, couro e madeira; fibras vegetais; porongos; e cutelaria tradicional.

O espaço é ocupado por 356 agroindústrias familiares, o equivalente a 78% do total de expositores. Entre eles, 70 participam pela primeira vez, 68 são jovens de até 30 anos e 146 contam com mulheres à frente dos negócios, reforçando o papel da agricultura familiar na geração de trabalho e renda.

Após receber 662 mil visitantes e registrar quase R$ 11 milhões em vendas na edição passada, a feira projeta resultados ainda maiores em 2025. Com mais empreendimentos presentes e maior variedade de produtos, a expectativa é de que esta edição marque novos recordes de público e faturamento.

