Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Natural de Porto Alegre, Luis Fernando Verissimo tinha 88 anos Foto: Alice Vergueiro/Abraji (Foto: Alice Vergueiro/Abraji) Foto: Alice Vergueiro/Abraji

O prefeito Sebastião Melo decretou neste sábado (30), luto oficial de três dias em memória do escritor Luis Fernando Verissimo, falecido na mesma data. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre.

“Porto Alegre se despede de um grande jornalista, escritor e cronista. A cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil tem um lugar reservado para Verissimo. Nossa solidariedade aos amigos e familiares, que suas contribuições permaneçam por muitas gerações” – Prefeito Sebastião Melo.

Trajetória

Natural de Porto Alegre, Luis Fernando Verissimo tinha 88 anos. Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando Verissimo é um dos autores mais populares e respeitados da literatura brasileira contemporânea.

No jornalismo, iniciou sua carreira em 1966, como revisor do jornal Zero Hora, na Capital, e lançou seu primeiro livro, O Popular, em 1973. Foram mais de 70 livros publicados, consolidando-se em uma das vozes mais influentes da crônica brasileira, além de roteirista e cartunista.

2025-08-30