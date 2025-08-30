Sábado, 30 de agosto de 2025

Porto Alegre Porto Alegre decreta luto oficial em memória do escritor Luis Fernando Verissimo

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Natural de Porto Alegre, Luis Fernando Verissimo tinha 88 anos

Foto: Alice Vergueiro/Abraji
(Foto: Alice Vergueiro/Abraji)

O prefeito Sebastião Melo decretou neste sábado (30), luto oficial de três dias em memória do escritor Luis Fernando Verissimo, falecido na mesma data. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre.

“Porto Alegre se despede de um grande jornalista, escritor e cronista. A cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil tem um lugar reservado para Verissimo. Nossa solidariedade aos amigos e familiares, que suas contribuições permaneçam por muitas gerações” – Prefeito Sebastião Melo.

Trajetória

Natural de Porto Alegre, Luis Fernando Verissimo tinha 88 anos. Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando Verissimo é um dos autores mais populares e respeitados da literatura brasileira contemporânea.

No jornalismo, iniciou sua carreira em 1966, como revisor do jornal Zero Hora, na Capital, e lançou seu primeiro livro, O Popular, em 1973. Foram mais de 70 livros publicados, consolidando-se em uma das vozes mais influentes da crônica brasileira, além de roteirista e cartunista.

