Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo, torcedor do clube, e relembra texto sobre Mundial

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O clube relembrou um dos textos do autor sobre uma das maiores glórias coloradas, o Mundial de 2006, na publicação

Foto: Divulgação

O Internacional publicou uma nota de pesar pela morte de Luis Fernando Veríssimo, escritor e torcedor do clube que faleceu na madrugada deste sábado (30), aos 88 anos. O clube relembrou um dos textos do autor sobre uma das maiores glórias coloradas, o Mundial de 2006, na publicação.

Filho do também escritor Érico Veríssimo, Luís Fernando era conhecido pelo humor e ironia que imprimia às suas crônicas, romances, contos e outros textos. Foi colaborador de diversos jornais brasileiros, entre eles o Estado de S.Paulo. Algumas de suas principais obras foram O Analista de Bagé e A Velhinha de Taubaté.

Também era apaixonado por futebol e pelo Inter, constantemente referenciados em suas crônicas e colunas nos momentos bons e ruins. Em um de seus primeiros textos no Estadão, lamentou a derrota do time gaúcho para o Bahia na final do Campeonato Brasileiro de 1988. Em 2004, Veríssimo lançou o livro “Internacional: autobiografia de uma paixão”.

Confira a nota:

“Hoje nos despedimos de um colorado que, com sua escrita, marcou o imaginário do povo brasileiro. Faleceu, neste sábado (30/08), aos 88 anos, o escritor Luis Fernando Verissimo.

Torcedor do Clube do Povo, ficou conhecido pelos seus textos em formato de crônicas, contos e poemas. Algumas de suas obras ao longo das décadas incluem: O Analista de Bagé, a Velhinha de Taubaté e a Família do Brasil.

O Sport Club Internacional deseja força para todos os familiares, amigos e leitores de um dos maiores nomes da literatura nacional.

E fiquei pensando que, quando for a nossa vez de novo, teremos certamente a torcida mais dedicada, fiel, convicta e feliz do Brasil. Porque será a torcida dos que resistiram”. – Luis Fernando Verissimo, na crônica “Não me acordem”.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Há 30 anos, o Grêmio conquistava o bicampeonato da Copa Libertadores da América
Porto Alegre decreta luto oficial em memória do escritor Luis Fernando Verissimo
https://www.osul.com.br/inter-lamenta-a-morte-de-luis-fernando-verissimo-torcedor-do-clube-e-relembra-texto-sobre-mundial/ Inter lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo, torcedor do clube, e relembra texto sobre Mundial 2025-08-30
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Início de setembro será marcado por temporais isolados no Rio Grande do Sul
Expointer Com maior número de expositores da história, Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta novidades na Expointer
Porto Alegre Porto Alegre decreta luto oficial em memória do escritor Luis Fernando Verissimo
Grêmio Há 30 anos, o Grêmio conquistava o bicampeonato da Copa Libertadores da América
Inter Inter encara o Fortaleza em busca de reação e alívio na crise no Brasileirão
Política “O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio enfrenta o Flamengo no Brasileirão neste domingo no Maracanã
Mundo Israel vai reduzir entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza, diz fonte do governo
Grêmio Grêmio encara o líder Flamengo no Maracanã em busca de redenção no Campeonato Brasileiro
Porto Alegre Estruturas do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre passam por vistoria
Pode te interessar

Inter Inter recebe o Fortaleza neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Inter Inter encara o Fortaleza em busca de reação e alívio na crise no Brasileirão

Inter Adeus a Luis Fernando Verissimo: o cronista que eternizou o torcedor do Inter

Inter Inter tenta afastar o desgosto de um agosto de crise