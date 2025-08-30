Sábado, 30 de agosto de 2025

Grêmio Há 30 anos, o Grêmio conquistava o bicampeonato da Copa Libertadores da América

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Arílson lembra que a derrota na final da Copa do Brasil serviu como combustível emocional para o Grêmio conquistar a Libertadores semanas depois

Foto: Divulgação/Grêmio
Arílson lembra que a derrota na final da Copa do Brasil serviu como combustível emocional para o Grêmio conquistar a Libertadores semanas depois. (Foto: Divulgação/Grêmio)

Em 30 de agosto de 1995, o Grêmio escreveu um dos capítulos mais gloriosos de sua história ao conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores da América. Três décadas depois, o feito ainda ressoa com força entre os torcedores e ex-jogadores, como o meia Arílson, titular naquela campanha inesquecível.

O título foi confirmado com um empate por 1 a 1 em Medellín, contra o Atlético Nacional-COL, após o Tricolor vencer o jogo de ida por 3 a 1 no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. A solidez do time comandado por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, foi determinante para a conquista.

“Nós éramos um grupo, corríamos um pelo outro. No treinamento nos dedicávamos demais. Chegava no jogo, a gente sabia o que ia fazer,” relembra Arílson. Antes de se tornar campeão mundial com a Seleção Brasileira, Felipão já mostrava sua liderança no Grêmio. Arílson destaca o papel fundamental do técnico:

“O Felipão era o nosso paizão. O comandante, o líder. E tudo que ele fazia no treinamento, a gente fazia nos jogos. Era muito importante,” afirmou o ex-meia. A campanha vitoriosa teve seus momentos difíceis. Pouco antes da Libertadores, o Grêmio perdeu a final da Copa do Brasil de 1995 para o Corinthians, em casa, com gol de Marcelinho Carioca. A derrota serviu como combustível para a virada:

“Depois dali, a gente falou que ia ter que ser campeão da Libertadores. E graças a Deus a gente foi,” disse Arílson.

Na caminhada rumo ao título, o Grêmio aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o Palmeiras nas quartas de final, no mesmo estádio onde havia perdido a Copa do Brasil. Mesmo com uma derrota por 5 a 1 no jogo de volta, o Tricolor avançou à semifinal contra o Olimpia-PAR.

Hoje, com o clube enfrentando dificuldades no Campeonato Brasileiro e já eliminado das copas, Arílson faz um apelo emocionado: “O Grêmio tem que voltar a ser o Grêmio. Fazer os caras sentirem que aqui é a Arena, que aqui não se desiste nunca. Eu acho que perdeu um pouco a identidade, mas espero que volte,” declarou.

