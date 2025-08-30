Sábado, 30 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025
Apesar da vantagem histórica no Beira-Rio, o Inter não vence o Fortaleza há três jogos consecutivosFoto: Ricardo Duarte/Internacional
O Inter recebe o Fortaleza neste domingo (31), às 20h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em um duelo que carrega mais do que três pontos: é uma tentativa de afastar o peso de um agosto marcado por eliminações e instabilidade.
O Colorado vive um dos momentos mais delicados da temporada e encara um adversário que, embora esteja na parte de baixo da tabela, tem histórico de causar problemas ao clube gaúcho.
O Inter chega pressionado após um mês de agosto desastroso. Foram eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, ambas para o Flamengo, além de uma sequência de resultados ruins no Brasileirão. A equipe soma apenas 24 pontos e ocupa a 13ª colocação, com risco real de se aproximar da zona de rebaixamento.
Já o Fortaleza, apesar de estar na penúltima posição, com 18 pontos, tenta se reerguer após uma série de derrotas. O clube cearense vê no duelo contra o Inter uma chance de recuperação, especialmente por já ter vencido o Colorado em momentos decisivos.
Nos últimos seis jogos, o Inter acumulou:
4 derrotas (Flamengo três vezes e Cruzeiro)
1 empate (contra o Fluminense)
1 vitória (contra o Bragantino)
Foram 6 gols marcados e 10 sofridos, refletindo a falta de consistência ofensiva e defensiva.
Histórico do confronto
O duelo entre Inter e Fortaleza já aconteceu 27 vezes em competições oficiais:
Vitórias do Inter: 12
Vitórias do Fortaleza: 9
Empates: 6
No Beira-Rio, o Colorado tem ampla vantagem:
13 jogos em casa: 9 vitórias, 3 empates, apenas 1 derrota
Já no Castelão, o Fortaleza costuma ser mais forte:
14 jogos fora: 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas
O último encontro entre os dois foi em 13 de abril de 2025, com empate por 0 a 0 no Castelão.
Confrontos históricos
Fortaleza 5 x 1 Inter (2021): maior goleada do confronto, em pleno Castelão
Inter 3 x 0 Fortaleza (2006 e 2016): vitórias marcantes no Beira-Rio
Fortaleza 3 x 0 Inter (2022 e 2024): resultados que mostraram a força do Leão em casa
Desfalques
Inter: Borré (suspenso).
Fortaleza: Gustavo Mancha (vendido para o Olympiacos) e Kervin Andrade (saída para o futebol de Israel).
Prováveis escalações:
Inter – Técnico (Roger Machado): Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Ricardo Mathias.
Fortaleza – Técnico (Renato Paiva): Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira e Lucas Sasha; Lucca Prior, Pablo Roberto e Allanzinho; Breno Lopes (Adam Bareiro).