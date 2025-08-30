Sábado, 30 de agosto de 2025

Política "O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente", diz líder do PSD no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

No mesmo evento em Porto Alegre, presidente do PSD (D) citou também o governador do Paraná, Ratinho Júnior, filiado ao partido, como “preparado para dirigir o Brasil”

Foto: Reprodução/Internet

Em ato que reuniu lideranças do PSD neste sábado (30), em Porto Alegre, o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, defendeu a candidatura do governador gaúcho, Eduardo Leite, à Presidência da República nas eleições do ano que vem.

Durante discurso, Kassab afirmou que o governador do Rio Grande do Sul equilibra as tensões políticas da atual polarização e que acredita no potencial político dele. “Vocês podem ter certeza absoluta que eu também acho que o Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente. Também acho que o Brasil merece uma pessoa como o Eduardo Leite presidente”, afirmou.

A declaração foi dada durante o evento “O Futuro está Chamando”, que marcou a entrada de 30 prefeitos gaúchos no PSD, oriundos de siglas como PSDB, PP e PRD. Após o elogio a Leite, Kassab mencionou um outro presidenciável, o atual governador do Paraná, Ratinho Júnior, também do PSD.

“A sorte do PSD e a sorte do Brasil é que os dois serão presidentes da República porque são muito jovens e preparados para dirigir o Brasil”, disse. Recentemente, Kassab afirmou que a escolha entre Ratinho e Leite acontecerá mediante “peso político”, ou seja, em uma decisão interna da diretoria da sigla, não sendo necessário o rito de convenções partidárias.

O lançamento de um capitado ao Planalto pelo PSD depende da situação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apurou a CNN. Caso o governador de São Paulo se lance à Presidência, o PSD não teria candidatura própria e apoiaria Tarcísio.

Grêmio enfrenta o Flamengo no Brasileirão neste domingo no Maracanã
Inter encara o Fortaleza em busca de reação e alívio na crise no Brasileirão
