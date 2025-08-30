Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio enfrenta o Flamengo no Brasileirão neste domingo no Maracanã

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Grêmio ajustou os últimos detalhes em treino fechado antes de encarar o Flamengo no Maracanã

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Jogo será às 16h deste domingo (31) no Maracanã. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio encerrou na manhã desse sábado (30) sua preparação para o próximo compromisso fora de casa onde enfrentará o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo (31), às 16h, no estádio do Maracanã, com previsão de casa cheia. A torcida gremista promete marcar presença e apoiar o time em mais um desafio longe de Porto Alegre.

A atividade final ocorreu no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, com foco em ajustes táticos e jogadas ensaiadas, visando neutralizar os pontos fortes do adversário.

O técnico Mano Menezes comandou um treino fechado, priorizando a compactação defensiva e transições rápidas, características que têm sido marca registrada da equipe tricolor nesta temporada. Após o treinamento, o grupo almoçou no próprio centro de treinamento e seguiu viagem em voo fretado rumo à capital fluminense.

Entre os relacionados, destaque para o retorno de jogadores que estavam em recuperação física, reforçando o elenco para o duelo decisivo. 

Opções no Grêmio

Para a partida, a equipe porto-alegrense deve ter ao menos duas mudanças em relação ao time que entrou em campo no empate em 0 a 0 com o Ceará.

A primeira alteração terá que ser feita por conta de lesão. O zagueiro Fabián Balbuena fraturou o tornozelo direito no terceiro jogo com a camisa tricolor, passou por cirurgia e está fora da temporada. A tendência é que Wagner Leonardo retome a titularidade.

No meio de campo, o volante Dodi retorna ao time após cumprir suspensão contra o Vozão. Por fim, o centroavante Carlos Vinícius volta a ficar disponível. O jogador foi ausência contra o Ceará, pois foi expulso na vitória sobre o Atlético Mineiro.

Israel vai reduzir entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza, diz fonte do governo
“O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul
