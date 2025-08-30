Grêmio Grêmio enfrenta o Flamengo no Brasileirão neste domingo no Maracanã

Grêmio ajustou os últimos detalhes em treino fechado antes de encarar o Flamengo no Maracanã

O Grêmio encerrou na manhã desse sábado (30) sua preparação para o próximo compromisso fora de casa onde enfrentará o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo (31), às 16h, no estádio do Maracanã, com previsão de casa cheia. A torcida gremista promete marcar presença e apoiar o time em mais um desafio longe de Porto Alegre.

A atividade final ocorreu no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, com foco em ajustes táticos e jogadas ensaiadas, visando neutralizar os pontos fortes do adversário.

O técnico Mano Menezes comandou um treino fechado, priorizando a compactação defensiva e transições rápidas, características que têm sido marca registrada da equipe tricolor nesta temporada. Após o treinamento, o grupo almoçou no próprio centro de treinamento e seguiu viagem em voo fretado rumo à capital fluminense.

Entre os relacionados, destaque para o retorno de jogadores que estavam em recuperação física, reforçando o elenco para o duelo decisivo.

Opções no Grêmio

Para a partida, a equipe porto-alegrense deve ter ao menos duas mudanças em relação ao time que entrou em campo no empate em 0 a 0 com o Ceará.

A primeira alteração terá que ser feita por conta de lesão. O zagueiro Fabián Balbuena fraturou o tornozelo direito no terceiro jogo com a camisa tricolor, passou por cirurgia e está fora da temporada. A tendência é que Wagner Leonardo retome a titularidade.

No meio de campo, o volante Dodi retorna ao time após cumprir suspensão contra o Vozão. Por fim, o centroavante Carlos Vinícius volta a ficar disponível. O jogador foi ausência contra o Ceará, pois foi expulso na vitória sobre o Atlético Mineiro.

