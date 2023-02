Notícias Em Porto Alegre, os preços dos materiais escolares estão mais altos e lojas têm baixo movimento

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Lojistas esperam aumento de vendas na semana anterior ao início das aulas. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Em Porto Alegre, os materiais escolares tiveram um aumento médio de 19% em relação a 2022. As maiores altas foram nos seguintes itens: mochila (40%), pasta plástica (30%) e caderno (23%). Já o movimento nas lojas é fraco. Conforme levantamento do Sindilojas Porto Alegre, 51% dos lojistas afirmaram que a procura ainda está baixa. O movimento é considerado médio para 33% e outros 16% consideram o movimento alto para época do ano.

A baixa procura se reflete nas vendas. Cerca de 42% disseram que estão semelhantes ao mesmo período de 2022. Para 25,5% houve uma queda e 11,7% afirmam estarem vendendo mais agora em 2023. Para quase 45% dos lojistas, a previsão é de que o volume de compras aumente próximo ao retorno das aulas, na semana anterior ao início.

De acordo com a sondagem, o gasto médio por cliente, sem considerar a compra de livros didáticos, ficou em R$ 183. A principal forma de pagamento utilizada na loja física é o parcelamento no cartão de crédito, com 62,8% da preferência. Na segunda posição está o cartão de débito, representando cerca de 18% da movimentação financeira.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, informou que a inflação no período e a data ainda não tão próxima do início das aulas, influenciam na baixa venda dos produtos até o momento.

“Há os motivos da alta nos preços do material escolar, fazendo com que, por exemplo, ao invés de comprar três lápis, se compre dois, e assim sucessivamente em demais itens. Outro ponto é dado que a pesquisa nos trouxe, da reutilização de materiais do ano anterior, como uma forma de poupar”, comentou.

Sem desconto

Desconto no material escolar não tem prevalecido nas lojas do setor. Apenas 20,2% oferecem promoções ao cliente. A média de desconto deste ano ficou abaixo (9%) da relatada em 2022 (16%) e, segundo mais da metade dos empresários (52,6%) as promoções vão acontecer até enquanto durarem os estoques. Nos locais que oferecem descontos, os principais produtos em promoção são cadernos, lápis e o kit com mochila, estojo e lancheira.

Quanto aos materiais escolares mais vendidos, lideram a lista, cadernos (63,8%), lápis (30,9%), mochilas (21,3%), borrachas (18,1%) e canetas (17%). Estojos e lápis de cor também aparecem na lista.

Vendas online

O levantamento do Núcleo de Pesquisa do Sindilojas POA ainda identificou a preferência do consumidor da capital de comprar este tipo de produto em lojas físicas. São 67% do total. De acordo com 33%, as vendas ocorrem com o cliente utilizando tanto a loja física quanto a online.

Para essa parcela de 33% que também vende via internet, o site da loja aparece no topo da escolha como o meio mais usado, com 58,1%, seguido da escolha pelo WhatsApp, com 35,5%.

Sobre a forma de pagamento preferida pelos consumidores no online, o link de pagamento vence. São 35,5% das vendas dos lojistas. Em seguida, com 32,3% aparece o Pix. Boleto bancário, transferência eletrônica e cartão de crédito aparecem na sequência.

Comportamento

A pesquisa identificou que cerca de 37% dos entrevistados notaram mudança no comportamento de consumo dos pais nas compras de materiais escolares neste ano de 2023. Para essa parcela, os pais estão mais econômicos (47,1%), compram pouco (17,7%) e pesquisam mais (14,8%).

Um outro item que chama a atenção são os personagens ou temas mais procurados, segundo os lojistas. Homem-Aranha, Naruto, Sonic e Frozen aparecem na frente desta busca.

