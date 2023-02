Notícias Em Quaraí, carro roubado há dez anos é encontrado durante uma operação

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Carro foi recuperado durante ação conjunta da PRF, Polícia Civil e agentes de trânsito. (Foto: PRF/Divulgação)

Um carro roubado em dezembro de 2012 em Soledade, na Região Norte do Rio Grande do Sul, foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na terça-feira (31), em Quaraí, na Fronteira Oeste.

Segundo a PRF, durante uma abordagem em Quaraí, um casal de uruguaios que estava no veículo não soube explicar a procedência do carro. O homem de 51 anos, e a mulher, de 36, foram conduzidos à Polícia Civil.

A localização foi possível durante uma ação de combate ao crime que envolveu a PRF, Polícia Civil e agentes de trânsito da cidade. O veículo foi apreendido e deve ser devolvido ao proprietário após os trâmites legais.

A Polícia Rodoviária Federal também recuperou um carro roubado há cinco anos na Capital. Em ações de combate à criminalidade, policiais rodoviários federais abordaram na BR 290, em Barra do Quaraí, um Palio com placas de Igrejinha. Durante a vistoria, os policiais identificaram irregularidades na documentação do veículo constatando então que as placas do carro eram falsas.

O veículo original, com placas de Porto Alegre, havia sido roubado à mão armada em dezembro de 2018 em Porto Alegre. O condutor do veículo, 33 anos, de nacionalidade uruguaia, disse ter comprado o Palio de outro cidadão do mesmo país por 80.000 pesos uruguaios, quantia equivalente a algo em torno de 10.500 reais.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local. O verdadeiro proprietário do veículo foi comunicado da recuperação e que o carro será devolvido a ele.

Em Quaraí, carro roubado há dez anos é encontrado durante uma operação