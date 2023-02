Rio Grande do Sul Em 2022, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul registrou 638 médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Elaborado pelo Inep, o Revalida é um exame obrigatório para que os médicos formados fora do Brasil possam obter o registro profissional e exercer a Medicina no país Foto: Divulgação Elaborado pelo Inep, o Revalida é um exame obrigatório para que os médicos formados fora do Brasil possam obter o registro profissional e exercer a Medicina no país. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em 2022, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) registrou 638 médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior. São profissionais, em sua maioria, naturais de países da América do Sul – como Cuba, Colômbia, Paraguai, Peru, Argentina, Venezuela e Uruguai – que foram aprovados no exame Revalida e que solicitaram o registro para atuação profissional no estado.

Segundo o presidente do Cremers, Carlos Sparta, o número mostra que os profissionais estão motivados a atuar de forma regular no Rio Grande do Sul. “A inscrição como médico no estado, assim como a revalidação do diploma, são etapas fundamentais para que médicos vindos de outros países estejam habilitados para prestar assistência à população”, afirma.

O Cremers tem lutado firmemente contra a atuação irregular e para garantir a prática da boa Medicina. Conforme o presidente, sem a revalidação do diploma, não é possível assegurar um atendimento de qualidade aos pacientes. “Somos a favor da atuação de profissionais formados no exterior, desde que cumpram todos os requisitos legais.”, ressalta.

Sobre o Revalida

Elaborado pelo Inep, do Ministério da Educação, o Revalida é um exame obrigatório para que os médicos formados fora do Brasil – sejam eles brasileiros ou estrangeiros – possam obter o registro profissional e exercer a Medicina no país. O Revalida é aplicado em duas etapas. Primeiramente, é realizada uma prova teórica, de caráter eliminatório. Os aprovados se habilitam à segunda fase, na qual é realizado um exame prático.

Após a aprovação no exame, o médico deverá encaminhar o seu registro no Conselho do estado onde deseja atuar. Conforme a legislação, o requerimento de inscrição deve ser acompanhado da prova de revalidação do diploma. Após dar encaminhamento à documentação, a colação de grau e a revalidação serão confirmadas pelo Cremers junto às universidades emissoras do diploma e do certificado.

