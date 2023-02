Rio Grande do Sul “Precisamos melhorar a performance da máquina pública para entregar mais resultados”, diz Eduardo Leite

Por Marcelo Warth | 2 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Leite participou de um evento que reuniu líderes políticos e empresariais em São Paulo Foto: Maurício Tonetto/Secom Leite participou de um evento que reuniu líderes políticos e empresariais em São Paulo. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apresentou os resultados do seu primeiro mandato durante um evento que reuniu líderes políticos e empresariais em São Paulo, na quarta-feira (1º). O chefe do Executivo destacou que é preciso “melhorar a performance da máquina pública para entregar mais resultados”.

“Temos muito orgulho dos avanços conquistados no primeiro governo e, agora, temos o desafio de ir além. Precisamos melhorar a performance da máquina pública para entregar mais resultados e também temos que manter a atenção com a situação fiscal que, embora tenha melhorado a partir das reformas, agora encontra um ponto crítico com a redução das receitas dos Estados a partir da mudança das alíquotas de ICMS sobre combustíveis e energia elétrica”, afirmou o governador.

Na saída da Latin America Investment Conference, promovida pelo banco Credit Suisse, Leite conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, sobre o movimento dos governadores para reivindicar a recomposição dos valores que deixaram de ser arrecadados pelos Estados após a mudança das alíquotas de ICMS. A expectativa é de que o assunto seja discutido com o Ministério da Fazenda na próxima semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/precisamos-melhorar-a-performance-da-maquina-publica-para-entregar-mais-resultados-diz-eduardo-leite/

“Precisamos melhorar a performance da máquina pública para entregar mais resultados”, diz Eduardo Leite