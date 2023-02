Grêmio Grêmio vence o Esportivo e mantém os 100% de aproveitamento no Gauchão 2023

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pepê e Ferreira marcaram os gols da quarta vitória seguida do Tricolor no campeonato Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Pepê e Ferreira marcaram os gols da quarta vitória seguida do Tricolor no campeonato. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio foi à Bento Gonçalves na noite desta quarta-feira e venceu o Esportivo por 2 a 0, gols de Pepê e Ferreira, no final da partida. Com o resultado, o Tricolor segue na liderança isolada do Campeonato Gaúcho, com 100% de aproveitamento (12 pontos em 4 rodadas). O time da serra, porém, segue com apenas um ponto e na zona de rebaixamento.

No sábado, o Grêmio recebe o Aimoré, às 16h30, na Arena. O Esportivo vai a Caxias no domingo, enfrentar o Caxias, às 16h.

O jogo

Os 45 minutos iniciais foram de superioridade gremista, que manteve o controle das ações da partida e levou perigo por vezes ao ataque. Logo aos 3 minutos, o Tricolor quase abriu a contagem, após Luis Suárez levantar na área para Ferreira subir e desviar de cabeça, mas o goleiro fez a defesa. Antes dos 10’, outra chance saiu de um cruzamento de Reinaldo para a área, mas a zaga impediu a sequência do lance e afastou o perigo de seu campo de defesa.

Dominando o jogo, o Grêmio seguiu pressionando o time da serra e conseguiu chegar novamente com perigo aos 22’, quando Luis Suárez, pela esquerda, cruzou para Bitello, invadindo a pequena área – o meia chutou de primeira, mas mandou por sobre a meta. Seis minutos depois, de longa distância, foi a vez de Ferreira arriscar um chute, mas a bola passou à esquerda do gol adversário.

Aos 35’, quase o gol tricolor, quando Luis Suarez ajeitou de letra para Cristaldo, que serviu Ferreira mais atrás, na entrada da área – o atacante chutou, mas a zaga cortou. Os donos da casa chegaram por duas vezes, mas pararam na defesa gremista.

Segundo tempo

Para o segundo tempo, o técnico Renato Portaluppi manteve a mesma formação da equipe. Buscando efetividade, o Tricolor tentou novas investidas no ataque, mas em sua maioria, bem marcado, não conseguiu se infiltrar entre a marcação.

Com 18 minutos jogados, Reinaldo fez uma boa tabela com Cristaldo na esquerda e finalizou, mas Copetti fez uma grande defesa. Em seguida, Ferreira cruzou no segundo poste e Suárez mandou de cabeça, mas carimbou a trave, por detalhe não marcou.

Insistindo no ataque, mais uma chegada gremista: aos 21’, Bitello recebeu e arrematou buscando o ângulo esquerdo da meta, mas a bola passou raspando o gol. Outra oportunidade saiu de uma jogada bem trabalhada, da esquerda para o meio. Ferreira serviu Gabriel Silva (que entrou no lugar de Carballo) em frente a área, que finalizou, obrigando Copetti a fazer outra boa defesa.

Foi aos 29 minutos, que nasceu o primeiro gol gremista. Pepê, da entrada da área, chutou com qualidade, acertando o ângulo esquerdo da meta do Esportivo, sem nenhuma chance de defesa do goleiro Rafael. Grêmio 1 a 0 sobre a equipe da serra.

Não demorou para saiu o segundo gol. Desta vez, Luis Suárez acionou Ferreira, que cortou a marcação e chutou de chapa, mandando para o fundo das redes e assinalando o segundo gremista, passados 36’.

Ficha técnica:

Esportivo

Rafael Copetti; Cleyton (Lailson), Tairone, Jean Pablo e Roger Deniro; Jefferson Prill, Hippolito, Fabrício Lusa e Thiaguinop (Cris Magno); Roger Bastos (Richard) e Flavio Torres (João Gabriel).

Técnico: Carlos Moraes

Grêmio

Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Pepê (Villasanti), Carballo (Gabriel Silva), Bitello e Cristaldo (Thiago Santos); Ferreira (Gustavinho) e Luis Suárez (Diego Souza).

Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem:

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistente 1: Jose Eduardo Calza

Assistente 2: Fabricio Lima Baseggio

Quarto árbitro: Patrick Kaue Krauser Farias

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-vence-esportivo-100-de-aproveitamento/

Grêmio vence o Esportivo e mantém os 100% de aproveitamento no Gauchão 2023