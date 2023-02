Política Autoridades dos três poderes participam de sessão solene de abertura do Supremo

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Após a execução do hino nacional, o Supremo exibiu um vídeo sobre a destruição e posterior reconstrução de sua sede Foto: Conjur/Divulgação Após a execução do hino nacional, o Supremo exibiu um vídeo sobre a destruição e posterior reconstrução de sua sede. (Foto: Conjur/Divulgação) Foto: Conjur/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Supremo Tribunal Federal abriu o Ano Judiciário de 2023 nesta quarta-feira (1º), às 10h, com uma sessão solene que reuniu representantes dos Três Poderes em defesa da democracia. A presidente da corte, ministra Rosa Weber, iniciou as atividades com um pronunciamento.

Marcaram presença na cerimônia o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB); o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e o procurador-geral da República, Augusto Aras.

Além dos representantes dos três Poderes, estavam presentes autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, como: o ex-presidente José Sarney; e o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti; o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino; o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas; a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura; os ministros aposentados do STF Sepúlveda Pertence, Carlos Ayres Britto e Marco Aurélio Mello; dentre outros.

Emoção na retomada

Após a execução do hino nacional, o Supremo exibiu um vídeo sobre a destruição e posterior reconstrução de sua sede. Ao final da exibição, todos os presentes ficaram em pé e aplaudiram demoradamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/autoridades-tres-poderes-abertura-supremo/

Autoridades dos três poderes participam de sessão solene de abertura do Supremo