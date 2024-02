Porto Alegre Em Porto Alegre, praias de Belém Novo e Lami estão com condições próprias para banho

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Todos os postos do Lami e Belém Novo estão liberados. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) divulgou o relatório neste começo de fevereiro da balneabilidade das praias da Orla do Guaíba, localizadas nos bairros Belém Novo e Lami, no Extremo Sul de Porto Alegre. Todos os seis pontos analisados estão próprios para o banho.

A análise da balneabilidade segue o disposto pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras deve apresentar um número de Escherichia coli não superior a 800 NMP/100 mL e que na última amostragem este valor não ultrapasse 2000 NMP/100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.

Belém Novo

* Posto 1 – praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus: águas próprias para banho;

* Posto 2 – praia do Leblon, avenida Beira Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só: águas próprias para banho;

* Posto 3 – praça do Veludo, avenida Pinheiro Machado, em frente à praça: águas próprias para banho.

Lami

* Posto 1 – acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas: águas próprias para banho;

* Posto 2 – acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas: águas próprias para banho;

* Posto 3 – avenida Beira Rio, em frente ao nº 510: águas próprias para banho.

Piscinas públicas

As piscinas públicas de Porto Alegre oferecem aulas de hidroginástica, natação e também horários para agendamentos e banhos livres. As atividades estão disponíveis no Centro Comunitário Primeiro de Maio (Ceprima), Centro de Comunidade da Vila Floresta (Cecoflor), Centro Esportivo da Vila Ingá (Cevi) e Centro de Comunidade da Vila Restinga (Cecores).

Para utilizar as piscinas, é necessário ter a carteirinha, que também é feita diretamente nas unidades, com um documento de identidade com RG ou CPF, comprovante de residência e foto 3×4. Os menores devem estar acompanhados pelo responsável ou levar a autorização que a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude fornece assinada pelo responsável.

Cada unidade possui sua grade de horário para a realização de natação, hidroginástica e banho livre, devendo ser consultada diretamente em cada centro. O banho livre conta com uma subdivisão entre idades: o banho A é para crianças de até 12 anos e o banho B é para adultos e idosos.

Os agendamentos para instituições devem ser feitos diretamente nas unidades. Para informações detalhadas sobre os horários de cada centro comunitário, basta acessar o Instagram da Smelj (instagram.com/smelj.poa) e ir nos destaques “Piscinas”.

