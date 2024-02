Porto Alegre Milhares de fiéis participaram da Procissão de Nossa Senhora de Navegantes em Porto Alegre

Os devotos seguiram do Centro da Capital até a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Sob sol forte, milhares de fiéis, muitos de pés descalços, carregando velas, flores e rosários, participaram na manhã dessa sexta-feira (2) da tradicional Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. As celebrações de fé dos devotos para pedir graças, bênçãos e pagar promessas à santa tomaram conta das ruas de Porto Alegre desde as primeiras horas da manhã. O evento religioso é considerado patrimônio imaterial da Capital gaúcha e este ano teve como tema “Com a Mãe de Navegantes caminhar na esperança”.

As homenagens tiveram início às 7h, com uma missa na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico, lotada de devotos. O prefeito Sebastião Melo e a primeira-dama do Município Valéria Leopoldino, acompanharam a celebração, junto com outras autoridades. A festa de Navegantes é promovida pela Arquidiocese de Porto Alegre com apoio da prefeitura.

“Este é um evento que praticamente nasce junto com a nossa cidade. Todos os anos, nos unimos a milhares de fiéis para homenagear a padroeira afetiva da Capital, na esperança de um mundo melhor” – Prefeito Sebastião Melo.

O secretário municipal da Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, também participou das celebrações. “Mais um ano consolidando a tradição, religiosos vestidos de branco e carregando flores na maior manifestação religiosa da cidade. É um momento de devoção, de agradecimento”.

Após a missa, começou a procissão pelas ruas do Centro Histórico, seguindo pela avenida Mauá e Castelo Branco até alcançar a Rodoviária. Sob aplausos e orações, o andor com a imagem da Santa seguiu o trajeto de cerca de cinco quilômetros até alcançar o Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, onde foi saudada por outra centena de fieis.

Pelo caminho, Tiago Schmitz, motorista, agradecia com os chinelos na mãos e os pés descalços no asfalto quente por graças alcançadas. “Ela salvou meus filhos gêmeos Miguelbe Arthur que nasceram prematuros. Hoje estão saudáveis, com 4 anos”, contou. A engenheira civil Luciane Bueno Ferreira veio com os filhos pequenos e o marido agradecer a Nossa Senhora dos Navegantes pelo “dom da vida”.

A dona de casa Simone Santos vestia uma camiseta com as fotos da filha, irmão e sobrinha. “Todos tiveram doenças graves e se curaram com as rezas e promessas que fiz à santinha”, disse.

Às 10h30, foi celebrada uma missa campal pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler. Ao longo da tarde, serão rezadas missas e haverá a entronização da imagem ao entardecer, com encerramento da festa previsto para as 19h.

Trânsito

Cerca de 80 agentes de fiscalização de trânsito e transporte da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientaram a circulação nos bloqueios ou desvios momentâneos de trânsito e acompanharam a procissão para garantir a segurança viária no evento. Os agentes também monitoraram através das câmeras da central de controle e monitoramento da mobilidade da prefeitura para realizar ajustes e minimizar os impactos no trânsito.

