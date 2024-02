Porto Alegre Gramado e o Chocolate Artesanal serão destaques em Carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O desfile das Escolas de Samba de Porto Alegre acontece nos dias 23 e 24 de fevereiro, no Complexo Cultural Porto Seco Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo (Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo) Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A história do Chocolate Artesanal de Gramado, na Serra Gaúcha, será contada no Complexo Cultural Porto Seco, em Porto Alegre, pela Escola Academia de Samba Puro, na noite da sexta-feira (23), a partir das 23h.

A cidade, que ostenta o título de Capital Nacional do Chocolate Artesanal, conquistado através do Projeto de Lei 4.675/2019, aprovado em 11 de fevereiro de 2020, conquistou o coração da Escola que contará esta história que teve início há quase 50 anos, em 1975.

Com o enredo “Gramado e o Fantástico Mundo do Chocolate Artesanal” a Academia de Samba Puro levará para a passarela uma mistura da tradição do chocolate de Gramado e da riqueza cultural da cidade que recebe e encanta milhões de visitantes anualmente.

A iniciativa da Escola porto-alegrense foi recebida com entusiasmo pela Prefeitura Municipal de Gramado e pela Gramadotur – Autarquia Municipal de Turismo que, prontamente, ofereceram apoio artístico e institucional à Samba Puro.

Com um carro alegórico que levará a magia e o encanto que enche os olhos de quem visita seu universo temático – a marca Florybal Chocolates ajudará a Escola a apresentar esta atmosfera lúdica e envolvente, em um carro com personagens carismáticos e toda a magia com que são fabricados os deliciosos chocolates artesanais.

“Gramado não poderia deixar de receber esta homenagem, pois é um polo artístico e cultural que soube mesclar o trabalho e empreendedorismo do seu povo aos seus encantos, tornando-se uma cidade única, a nossa querida Europa Brasileira”, destaca o presidente da Samba Puro, Allyson dos Santos.

O desfile das Escolas de Samba de Porto Alegre acontece nos dias 23 e 24 de fevereiro, no Complexo Cultural Porto Seco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/gramado-e-o-chocolate-artesanal-serao-destaques-em-carnaval-de-porto-alegre/

Gramado e o Chocolate Artesanal serão destaques em Carnaval de Porto Alegre

2024-02-03