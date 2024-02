Polícia Preso em flagrante homem que arremessou pedra no para-brisa de um carro na BR-290, em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 3 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Apesar do susto e do prejuízo, ninguém ficou ferido. Foto: PRF/Divulgação Apesar do susto e do prejuízo, ninguém ficou ferido. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante um homem que arremessou uma pedra no para-brisa de um carro na BR-290, na região das ilhas, em Porto Alegre, na noite de sexta-feira (2).

Durante patrulhamento na rodovia, os policiais perceberam que havia uma Meriva, emplacada na Capital, parada no acostamento com dois homens. Quando os agentes se aproximaram, os cidadãos informaram que haviam sido vítimas de arremesso de pedra.

De acordo com o relato do motorista, ele estava voltando para casa com sua mulher quando percebeu que havia um homem no acostamento. Ao passarem pelo indivíduo, ele arremessou a pedra contra o para-brisa.

O condutor seguiu viagem e deixou a esposa em casa. Depois, retornou ao local do ataque junto com seu irmão. Ambos avistaram o criminoso, que tentou agredi-los com uma barra de ferro, mas foi contido pelo irmão do condutor, que conseguiu tirar o objeto da mão do indivíduo.

Natural do Equador, o bandido, de 36 anos, foi detido pela PRF. Ele já tinha antecedentes criminais por receptação. Atordoado, o homem não explicou aos policiais o motivo do arremesso da pedra. Ao revistarem sua mochila, os agentes encontraram algumas pedras, porcas e parafusos de rodas de carro e caminhão, além de outra barra de ferro.

Apesar do susto e do prejuízo, o motorista, de 45 anos, e o seu irmão, de 36, não se feriram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/pedrada-na-br-290/

Preso em flagrante homem que arremessou pedra no para-brisa de um carro na BR-290, em Porto Alegre

2024-02-03