Dirísio foi preso após uma denúncia anônima. Ele é o principal alvo de uma operação contra um grupo suspeito de entregar pelo menos 43 mil armas para os chefes das maiores facções do Brasil — PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho —, movimentando R$ 1,2 bilhão.

O casal é alvo de um pedido de extradição para responder ao processo criminal no Paraguai. Dirísio realizava a venda das armas por meio de sua empresa IAS, com sede no país.

“Ele é o dono da empresa, coordena todas as atuações da empresa, fazia as tratativas diretas para a venda e revenda com ciência de que essas armas deveriam ser raspadas e destinadas ao crime organizado. Isso foi provado na investigação e essa foi a maior dificuldade no início da operação”, disse o delegado Flávio Albergaria.