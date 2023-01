Rio Grande do Sul Em Porto Alegre, representantes dos Três Poderes realizam ato público em defesa da democracia

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Manifestação está marcada para as 14h desta segunda-feira no Palácio da Justiça. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, órgãos autônomos e entidades civis realizarão em Porto Alegre, nesta segunda-feira (16), um ato público de repúdio aos extremistas que invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal no dia 8. O protesto está marcado para as 14h no Palácio da Justiça, junto à Praça da Matriz (Centro Histórico).

A manifestação é organizada pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), cujo presidente Cláudio Martinewski ressalta o teor da iniciativa:

“O que aconteceu em Brasília foi uma violenta agressão aos valores que escolhemos para viver em sociedade. O ato que vamos promover não será apenas um repúdio à tentativa de destruição de nossa democracia, mas também uma demonstração de força dos Poderes e da sociedade organizada, para mostrar que não aceitaremos a instalação de um estado de caos protagonizado por pequena parcela da população que não aceita o resultado de uma eleição legítima”.

Presenças confirmadas

Já estão confirmadas a presença dos presidentes da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira, e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Também comparecerão os líderes de todas as Cortes de Justiça gaúchas e do Ministério Público (MP), além de representantes de diversas entidades de classe e associações.

O governador Eduardo Leite também foi convidado. Como ele está na Suíça para o Fórum Mundial de Davos e só retorna no final da semana, porém, deve ser representado pelo vice Gabriel Souza (que ocupa interinamente a chefia do Executivo estadual) ou outro emissário.

(Marcello Campos)

