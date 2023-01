Rio Grande do Sul Primeiro dia de vestibular da UFRGS teve redação sobre o apagamento da importância feminina na História

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Concurso prossegue neste domingo, com provas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. (Foto: Ana Terra Firmino/UFRGS)

Realizado na tarde deste sábado (14), o primeiro dos dois dias de provas do vestibular de 2023 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) teve como destaque a prova de redação. Os candidatos foram desafiados a escrever sobre “o apagamento das mulheres na História e o direito à memória”, título de um artigo de juíza trabalhista submetido aos estudantes.

Também foram respondidas questões de história, língua portuguesa, literatura e matemática. O gabarito preliminar deve estar disponível às 9h, em vestibular.ufrgs.br. A folha de respostas poderá ser acessada no Portal do Candidato, 24 horas após o encerramento das provas de cada dia.

Já este domingo (15) será de exames de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. Os portões dos locais de prova estarão abertos pontualmente entre 13h30min e 14h. O prazo para entrega das provas é de cinco horas e meia.

Texto

O texto de referência para a prova de redação foi publicado originalmente na revista “Carta Capital” em 12 de abril de 2019. No conteúdo, a autora Daniela Valle Muller afirma que a redução (ou mesmo eliminação) da importância do papel feminino pelo discurso predominante – machista – era considerada algo natural até passar a ser percebido como problema, pouco tempo atrás.

Daniela menciona exemplos e defende: “Resgatar a memória de luta das mulheres é hoje uma necessidade para se enfrentar o retrocesso da opressão machista e patriarcal, portanto conhecer, registrar e divulgar os feitos das mulheres, suas lutas, ideias e estratégias de solidariedade e enfrentamento é dar nova vida a essas guerreiras, evitando que fiquem nos registros históricos como derrotadas e insignificantes”.

Disponível na íntegra para consulta por meio de link disponível em ufrgs.br, a prova é de redação é avaliada sob dois enfoques diferentes: analítico e holístico, por examinadores distintos. Cada um atribui notas independentes, de zero a 10. Se os escores apresentarem distanciamento a partir de 2,5 pontos, a discrepância motiva uma reavaliação por outro examinador.

Disputa

As provas são aplicadas em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Gravataí, Bento Gonçalves, Tramandaí e Imbé. Os inscritos se aproximam de 22 mil para pouco mais de 4 mil vagas em 94 opções de curso de graduação – ainda não foram divulgadas informações sobre o índice de abstenção no primeiro dia do concurso.

Esse número de concorrentes é 45% maior que na edição do ano passado (15.234). Medicina tem a maior concentração de candidatos: 70,3 por vaga. Em seguida aparece Psicologia (25,4 na opção noturna e 23,5 na diurna). A lista prossegue com Biomedicina (18,3), Ciências da Computação (16), Fisioterapia (14,5), Veterinária (11,3), Relações Internacionais (10,5), Jornalismo (10) e Design Visual (9,43).

(Marcello Campos)

