Esporte Barcelona vence o Real Madrid e conquista a Supercopa da Espanha

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Catalães bateram os "merengues" por 3 a 1 em partida na Arábia Saudita. (Foto: EBC)

Jogando neste domingo (15) na Arábia Saudita, o Barcelona se tornou campeão da Supercopa da Espanha ao bater o Real Madrid por 3 a 1 no estádio King Fahd, em Riad. Os gols foram marcados por Gavi, Lewandowski e Pedri para oa catalães, ao passo que Benzema descontou para os merengues.

O destaque foi o jovem Gavi, de apenas 18 anos. Revelado nas categorias de base do Barcelona e meia da Seleção espanhola, ele assinou duas assistências e o já mencionado primeiro gol do confronto.

Esse foi o primeiro troféu conquistado pelo ex-jogador e hoje técnico Xavi Hernández desde que assumiu o comando do Barcelona. A partida também marcou o fim de uma sequência de cinco vitórias seguidas do Real em finais. A última havia sido na Supercopa da Uefa de 2018, contra o Atlético de Madrid.

Se forem consideradas todas as competições decididas em duelo entre Barcelona e Real Madrid, esse último levou a vantagem em dez ocasiões. Na Supercopa da Espanha, a supremacia merengue continua maior: seis títulos em oito decisões.

A última final vencida pelo Barcelona sobre o Real Madrid havia sido na Supercopa de 2011, quando Lionel Messi e companhia ergueram o troféu.

Histórico de finais entre Real e Barça

Copa do Rei – Real Madrid ganhou 2 de 4 finais

– 2013 – Real Madrid campeão, Barcelona vice.

– 2010 – Real Madrid campeão, Barcelona vice.

– 1989 – Barcelona campeão, Real Madrid vice.

– 1982 – Barcelona campeão, Real Madrid vice.

Supercopa da Espanha – Real Madrid ganhou 6 de 8 finais

– 2023 – Barcelona campeão, Real Madrid vice.

– 2017 – Real Madrid campeão, Barcelona vice.

– 2012 – Real Madrid campeão, Barcelona vice.

– 2011 – Barcelona campeão, Real Madrid vice.

– 1997 – Real Madrid campeão, Barcelona vice.

– 1993 – Real Madrid campeão, Barcelona vice.

– 1990 – Real Madrid campeão, Barcelona vice.

– 1988 – Real Madrid campeão, Barcelona vice.

Copa do Generalíssimo – Real Madrid ganhou 1 de 2 finais

– 1973 – Real Madrid campeão, Barcelona vice.

– 1967 – Barcelona campeão, Real Madrid vice.

Copa da Espanha – Real Madrid ganhou a única final

– 1935 – Real Madrid campeão, Barcelona vice.

Copa da Liga Espanhola – Real Madrid perdeu a única final

– 1982 – Barcelona campeão, Real Madrid vice.

Resumo do duelo

A primeira oportunidade do ‘El Clásico’ na decisão foi do Barcelona. Aos 14 minutos da etapa inicial, a bola ficou com Lewandowski, que emendou chute forte de pé direito para ótima defesa de Courtois. No rebote, Balde mandou para fora.

Instantes depois, foi a vez do Real Madrid responder. Após tabela de Vini Jr com Camavinga, Mendy foi acionado em ultrapassagem pela esquerda e cruzou com precisão para Benzema, mas o camisa nove merengue errou o movimento e desperdiçou uma boa chance de abrir o marcador.

Aos 33, o Barça abriu o placar com o jovem Gavi. O Real Madrid errou na saída de bola e o time blaugrana pressionou, recuperou a posse com Lewandowski, que acionou o camisa 30 na cara do gol e não perdoou, 1 a 0 para os culés.

No final do primeiro tempo, mais uma bela jogada do Barcelona que resultou em gol. Gavi recebeu pela esquerda, livre de marcação, carregou para o fundo e tocou para Lewandowski decidir, 2 a 0 para o Barça. O jovem espanhol retribuiu a assistência para o polonês no lance do primeiro gol do clássico.

​E o Real Madrid seguia desorganizado. Aos 22 do segundo tempo, Lewandowski carregou livre de marcação pelo meio, abriu para Gavi na esquerda e o camisa 30 cruzou para Pedri anotar o terceiro do Barça.

​No apagar das luzes, o Real Madrid conseguiu anotar seu gol de honra com Karim Benzema. Ele aproveitou a sobra dentro da área para emendar um bonito chute de primeira, mas já era tarde para o time madrilenho buscar a reação.

