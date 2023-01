Esporte No Campeonato Francês, PSG é derrotado mesmo com Neymar, Messi e Mbappé em campo

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Resultado fez a equipe parisiense (de branco) reduzir sua vantagem na liderança do torneio. (Foto: EBC)

Em partida disputada neste domingo (15) pelo Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain (PSG) perdeu fora de casa para o Rennes por 1 a 0, mesmo com a presença do trio de estrelas Neymar, Messi e Mbappé. O resultado baixou para três pontos a diferença da equipe em relação ao vice-líder Lens.

O próximo compromisso da equipe é no dia 23, contra o Pays de Cassel, pela segunda rodada da Copa da França. No dia 29, terá pela frente o Reims, pelo torneio Ligue 1, no Estádio Parc des Princes.

Já Rennes (sediado na cidade homônima) vai encarar o Olympique de Marselha no Stade Vélodrome, sexta-feira que vem, também pela Copa da França. Pelo Campeonato Francês, enfrentará o Lorient no dia 27. Nesse momento, a equipe está com 34 pontos, empatada com o Lille, primeiro clube fora da zona de classificação para competições europeias.

Principais lances

No início da partida, as duas equipes não estavam criando oportunidades claras. Porém, com o passar do tempo, o Paris Saint-Germain tomou o controle da partida. Assim, Messi e Neymar levaram perigo em dois chutes de fora da área.

Pouco tempo depois, Kalimuendo recebeu lançamento de Truffert e finalizou para boa defesa de Donnarumma. Posteriormente, Traoré também levou perigo à meta do goleiro italiano.

Em reação à pressão adversária, o PSG quase abriu o placar no final da primeira etapa. Após triangulação, Messi recebe de Bernat e chuta, mas Theate impediu o tento do argentino.

Durante boa parte da primeira etapa, o Rennes estava melhor. Assim, Majer soltou bomba e Donnarumma fez outra boa defesa. Depois, Truffert fez boa jogada na linha de fundo e serviu Traoré, que abriu o placar para os comandados de Bruno Génésio.

Com a desvantagem, o PSG tomou o controle da partida, embora não tenha conseguido transformar isso em gols. Aos 24 minutos, Mbappé recebeu belo passe de Messi, entrou livre na área, mas finalizou para fora.

Além de estar atrás no placar, o Paris Saint-Germain não conseguia levar perigo para a meta do Rennes. A melhor oportunidade foi com Bernat, que matou a bola no peito e finalizou por cima do gol adversário. Ao passo que os comandados de Bruno Génésio seguraram o resultado e garantiram a vitória.

Outros resultados da rodada

– Lille 5 x 1 Troyes.

– Angers 1 x 2 Clermont.

– Montpellier 0 x 3 Nantes.

– Reims 0 x 0 Nice.

– Toulouse 1 x 1 Brest.

– Monaco 7 x 1 AC Ajaccio.

