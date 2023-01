Polícia Motorista embriagado é preso após colidir em uma viatura da Brigada Militar na BR-116, no Sul do RS

Por Marcelo Warth | 16 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ocorrência foi registrada em Jaguarão Foto: PRF/Divulgação A ocorrência foi registrada em Jaguarão. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um motorista embriagado que colidiu em uma viatura da BM (Brigada Militar) na BR-116, em Jaguarão, no Sul do RS, na manhã de domingo (15).

Ao chegarem no local do acidente, os policiais rodoviários – acionados pela BM – verificaram que o condutor de um Prisma, de 55 anos, estava com visíveis sinais de embriaguez.

Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou um volume de álcool no sangue quase três vezes superior ao índice para a comprovação do crime de embriaguez ao volante. O homem também foi multado e teve o direito de dirigir suspenso por 12 meses. Ninguém ficou ferido no acidente.

Bagé

Na BR-293, em Bagé, na Região da Campanha, a PRF também prendeu, na tarde de domingo, o condutor de uma Saveiro pelo crime de embriaguez ao volante. O teste do bafômetro apontou um índice quatro vezes acima do limite de álcool no organismo para a caracterização de crime de trânsito.

O motorista, de 51 anos, foi abordado durante fiscalização na rodovia. Ao solicitarem a documentação ao condutor, os agentes notaram os sinais de embriaguez. Ele foi multado e teve a carteira de habilitação suspensa por 12 meses.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia