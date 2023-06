Porto Alegre Em Porto Alegre, taxistas com veículo de número 1.501 a 2000 têm até o fim do mês para solicitar migração de prefixo

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Titular ou representante precisa estar atento ao cronograma da EPTC. (Foto: Gustavo Roth/PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) reforça a importância do cumprimento do prazo para solicitar migração de prefixos de táxi em Porto Alegre. Até 30 de junho, os permissionários que ostentam no capô do veículo o número 1.501 a 2000 e desejam permanecer na operação devem apresentar o requerimento preenchido e com firma reconhecida.

De acordo com a legislação municipal da capital gaúcha, será extinto o prefixo cujo titular ou representante não observar o cronograma de migração fixado pela resolução. O diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, ressalta:

“A conversão da permissão em autorização, com a possibilidade de transferência, é um dos antigos anseios dos taxistas e dá continuidade a um conjunto de medidas implantadas para ampliar a competitividade e a qualidade do serviço por meio da atualização permanente da operação, indispensável para manter o bom atendimento”.

Neste ano, a prefeitura já retirou as taxas de gerenciamento operacional (TGO) e de expedição da identidade de condutor do transporte público de passageiros para os taxistas e também para o transporte escolar. Também possibilitou o parcelamento de débitos já vencidos do tributo.

Os permissionários que já efetuaram a migração (24,5 % da frota) estão dispensados do recadastramento. As solicitações começaram a ser encaminhadas no dia 1º de maio por formulário on-line disponível na Carta de Serviços da prefeitura – saiba mais em prefeitura.poa.br.

A medida atende determinação da Lei nº 12.420/18 às normas do Decreto Municipal nº 20.438/19, que regulamentou a operação do transporte individual de táxi como sendo de autorização – até então, o serviço era prestado exclusivamente por meio de permissão.

Cronograma

– 1º prefixos 1000 a 1500: prazo encerrado.

– 2º: prefixos 1501 a 2000: de 01/06/2023 a 30/06/2023.

– 3º: prefixos 2001 a 2500: de 01/07/2023 a 31/07/2023.

– 4º: prefixos 2501 a 3000: de 01/08/2023 a 31/08/2023.

– 5º: prefixos 3001 a 3500: de 01/09/2023 a 30/09/2023.

– 6º: prefixos 3501 a 4000: de 01/10/2023 a 31/10/2023.

– 7º: prefixos 4001 a 4500: de 01/11/2023 a 30/11/2023.

– 8º: prefixos 4501 a 5100: de 01/12/2023 a 31/12/2023.

Táxi

O transporte individual de passageiros por táxi possui 3.592 prefixos e 3.833 condutores ativos cadastrados no Sistema de Transporte Público de Porto Alegre (STPOA).

Todos os taxistas passam por treinamento de, no mínimo, 50 horas sobre a legislação específica, qualidade no atendimento interpessoal, atenção ao público idoso e da pessoa com deficiência, direção defensiva e primeiros socorros, entre outros. Além disso, os veículos são vistoriados regularmente.

O maior ponto de táxi da Capital é o da Estação Rodoviária, com 334 prefixos cadastrados, seguido pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho com 198 prefixos. Desde janeiro de 2022 houve o ingresso de 490 veículos novos (zero quilômetro) na frota de táxi de Porto Alegre (121 veículos em 2023 e 369 em 2022) que conta com nove carros híbridos.

(Marcello Campos)

