Política Bolsonaro passa por exames em hospital de São Paulo

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Segundo um dos seus assessores, resultados dos exames de Bolsonaro foram "excelentes". Foto: Ag. Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por uma série de exames no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta quinta-feira (1º). Bolsonaro realizou tomografia, ultrassom, exame de sangue completo e eletrocardiograma. De acordo com Fabio Wajngarten, que acompanhou o ex-presidente, os resultados foram excelentes.

O ex-presidente está hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Segundo o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), trata-se de uma visita de amigos. “O ex-presidente Bolsonaro é meu amigo. É uma visita de amigos. Ele tem uma questão pessoal para resolver em São Paulo, vai ficar hospedado aqui [no palácio]”, destacou.

Saúde

Em janeiro, o médico de Bolsonaro, o cirurgião Antonio Luiz Macedo, afirmou ao jornal Folha de S.Paulo que o ex-presidente passaria por uma nova cirurgia de intestino ao voltar para o Brasil. Entretanto, Fabio Wajngarten disse que a necessidade do procedimento está “descartada” no momento.

Enquanto estava nos Estados Unidos, Bolsonaro foi internado no Hospital AdventHealth Celebration, em Orlando, na Flórida, com dores abdominais. Segundo fontes, a causa seria um desconforto na região intestinal.

Desde que sofreu a facada, em 2018, Bolsonaro foi internado pelo menos sete vezes. Durante o período, o ex-chefe do Executivo realizou seis cirurgias e foi diagnosticado com covid.

Morumbi

O ex-presidente esteve presente na partida entre São Paulo e Sport, nesta quinta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O político foi visto em um dos camarotes do Morumbi e interagiu com alguns torcedores em sua chegada.

Durante as reuniões sobre as obras necessárias para evitar novos alagamentos na região do Morumbi, o presidente do São Paulo, Julio Casares, havia convidado o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, para assistir a um jogo do Tricolor em seu estádio. Nesta quinta, o pedido foi atendido.

O chefe do Executivo federal, desde que retornou dos EUA, tem se encontrado com líderes políticos para alinhar uma estratégia para as eleições municipais do ano que vem. Além disso, o ex-presidente vem sondando a possibilidade de lançar Michelle Bolsonaro a um cargo no Legislativo.

Bolsonaro passa por exames em hospital de São Paulo

