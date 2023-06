Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promete retomar no mês que vem a reforma do prédio do antigo Cine Imperial

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Localizado na Rua da Praia, edifício de 1931 deve abrigar centro cultural. (Foto: Reprodução)

Após seis anos de paralisação na obra, a reforma do prédio do antigo Cine Imperial será retomada na primeira quinzena de julho. O anúncio é do prefeito Sebastião Melo, que nesta quinta-feira (1º) visitou o o edifício na Rua da Praia (Centro Histórico) com secretários municipais e representantes da Caixa Econômica Federal, parceira no projeto de revitalização.

A Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos tem trabalhado com a estatal para que a iniciativa tenha prosseguimento. Um contrato assinado em 26 de maio prevê o investimento de R$ 18,5 milhões pelo banco, ao longo de 24 meses, para restauração do imóvel de 11 andares, localizado ao lado do Clube do Comércio e em frente à Praça da Alfândega.

O plano é instalar nos três primeiros andares uma unidade do programa “Caixa Cultural”. Já os demais pavimentos serão utilizados pela prefeitura, dona do edifício.

História

Funcionando no local entre 1931 e 2004, o Cine Imperial foi um dos mais refinados estabelecimentos do gênero em Porto Alegre, exibindo filmes e espetáculos durante o seu período áureo, quando também abrigou apartamentos e escritórios em seus andares superiores. Depois entrou em declínio, na segunda metade da década de 1980.

O imóvel foi tombado pelo patrimônio histórico municipal em 2004 e teve a sua restauração iniciada em 2007, com uma primeira interrupção em 2011. Outro esforço foi realizado em 2015, mas dois anos mais tarde ocorreu nova paralisação – dentre os principais motivos está a descoberta de uma rocha de grandes dimensões durante as escavações de subsolo.

(Marcello Campos)

2023-06-01