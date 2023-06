Esporte Decretada prisão preventiva de torcedores envolvidos em incidentes durante jogo do Inter

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Incidentes mais graves foram registrados na área externa, com a partida já rolando. (Foto: Arquivo/O Sul)

Nessa quinta-feira (1º), a Justiça gaúcha decretou duas prisões preventivas e a suspensão, por 90 dias, da torcida organizada “Nação Independente”, do Inter. O motivo é o envolvimento em tumulto e episódios de violência no Estádio Beira-Rio na noite anterior, quando o time colorado foi batido nos pênaltis pelo América-MG na Copa do Brasil.

Um dos acusados já estava preso quando passou a ser alvo da medida. O outro havia sido hospitalizado, em função de ferimentos sofridos durante a confusão.

A ordem atende a um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), por meio da titular da Promotoria do Torcedor, Débora Balzan. Ela atuou presencialmente no estádio até depois das 3h e já solicitou imagens gravadas por câmeras de monitoramento, a fim de identificar e responsabilização outros infratores.

Diferente do que se possa pensar, o desapontamento com a desclassificação do Inter nas oitavas de final do torneio não pode ser atribuído à atitude destemperada dos torcedores que são agora alvo das autoridades. Isso porque os incidentes foram registrados fora do estádio (nas imediações do ginásio Gigantinho) e quando a partida ainda estava em seus minutos iniciais.

Os dois detidos são acusados de tentar atingir pelas costas um soldado da Brigada Militar (BM), utilizado para isso uma versão artesanal de soco-inglês (dispositivo de metal utilizado na mão para potencializar os danos de uma agressão). O objeto foi apreendido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial estava a trabalho naquele momento (por volta das 21h30min), tentando justamente dispersar uma briga generalizada entre integrantes da mesma torcida organizada.

O juiz Marco Aurélio Xavier, do Juizado do Torcedor, concordou com o argumento de que suspensão da Nação Independente é necessária para a preservação da ordem pública:

“A não serem adotadas medidas dessa natureza, continuaremos a nos deparar com fatos graves, como o que constatamos na data de hoje”.

Outros incidentes

O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos (JTGE) realizou outras três audiências no posto no Beira-Rio. Em um dos episódios, um homem acertou um soco no braço de um funcionário do estádio, após discussão. Mas a vítima aceitou pedido de desculpas do acusado já na audiência, renunciando à possibilidade processo criminal contra o agressor.

Já o outro caso caso ocorreu durante o segundo tempo da partida. Um torcedor vaiava o Inter quando recebeu um soco de outro colorado e precisou ser encaminhado ao posto de saúde local. O responsável pela lesão corporal terá que participar de audiência no dia 14.

Houve, ainda, um indivíduo flagrado em estado de embriaguez e com maconha escondida em seu maço de cigarros. Ele está intimado a prestar depoimento na próxima quarta (7).

(Marcello Campos)

