Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2021

Foi aprovado na Câmara Municipal de Porto Alegre o projeto que assegura às crianças nascidas nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde no município o direito à realização do Teste de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) na modalidade ampliada.

A proposta define que os exames serão realizados na alta hospitalar do recém-nascido, independentemente de sua condição de saúde. O objetivo do projeto é ampliar o Teste do Pezinho atual, visando a abranger outras disfunções, ou seja, realizar um exame mais completo, que possa detectar, em uma única amostra, mais de 30 erros inatos do metabolismo.

De acordo com o projeto, englobam a modalidade ampliada exames para detecção de: fenilcetonúria e outras 30 patologias. Os resultados deverão ser entregues aos pais ou responsáveis em prazo máximo de 15 dias, a contar da coleta.

O projeto é de autoria do vereador Márcio Bins Ely (PDT). Segundo Bins Ely, a incorporação à Triagem Neonatal Ampliada de outras doenças tratáveis visa possibilitar o diagnóstico e tratamento precoces e, assim, prevenir mortes.

