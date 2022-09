Porto Alegre Em Porto Alegre, tradicional desfile de 20 de setembro encerra a semana dos Festejos Farroupilhas

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O desfile dos cavaleiros foi o momento mais aguardado pelo público que acompanhava a celebração Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini O desfile dos cavaleiros foi o momento mais aguardado pelo público que acompanhava a celebração - Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de um amanhecer nublado em Porto Alegre, o sol apareceu e se espalhou pela Avenida Edvaldo Pereira Paiva, a Beira-Rio, em Porto Alegre, onde ocorreu o tradicional desfile de 20 de setembro na manhã desta terça-feira.

O evento marca a data em que o Estado celebra o início da Revolução Farroupilha e o orgulho de ser gaúcho. O desfile foi retomado depois de dois anos sem ocorrer em razão da pandemia de Covid-19 e encerrou a semana dos Festejos Farroupilhas.

O governador Ranolfo Vieira Júnior chegou ao local por volta das 8h, quando, a bordo do conversível Stutz, fabricado nos Estados Unidos em 1928, revistou as tropas no momento que antecede o desfile.

Depois de receber as honras militares e participar do hasteamento das bandeiras, o governador acompanhou o evento do palanque principal, ao lado de secretários de Estado, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e de outras autoridades.

“Fomos brindados com um dia espetacular para esse lindo desfile que retrata a tradição, nossa história e cultura e toda a representatividade que tem o 20 de setembro para os gaúchos. Honra-me muito poder estar aqui como governador nesta data, que marca também uma retomada depois de dois anos com uma série de limitações impostas pela pandemia”, disse Ranolfo.

Cerca de 2,5 mil pessoas se apresentaram na Beira-Rio. A primeira etapa foi destinada ao desfile cívico-militar, do qual participaram integrantes da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, do Instituto-Geral de Perícias e da Superintendência de Serviços Penitenciários.

Em seguida, a União das Etnias de Ijuí e a 1ª Região Tradicionalista do Movimento Tradicionalista Gaúcho realizaram o desfile “Etnias do gaúcho: Rio Grande, terra de muitas terras”, alusivo ao tema deste ano, que valoriza a diversidade do povo gaúcho. Representantes das etnias que ajudaram a construir a identidade gaúcha cruzaram a avenida com trajes típicos.

Momento mais aguardado pelo público que acompanhava a celebração, a passagem dos cavaleiros começou por volta das 10h30 e contou com a participação de 25 grupos, entre Centros de Tradição Gaúcha e piquetes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre