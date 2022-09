Inter Presidente do Inter reafirma sonho de título do Brasileirão vivo: “Não podemos nos contentar com a vaga”

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Presidente do Inter (foto) elogiou o grupo de jogadores e o técnico Mano Menezes Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, fez questão de garantir que o time segue vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro após a vitória por 2 a 1 diante do Atlético-GO pelo Brasileirão. O resultado valeu a retomada da vice-liderança, e deixou o colorado a 8 pontos do Palmeiras, líder do campeonato.

O mandatário colorado frisou o início difícil na temporada, mas destacou que o clube gaúcho buscou a transformação necessária para se credenciar a uma briga pelo campeonato.

“Não podemos nos contentar com a vaga. Vamos enfrentar essa reta final com um dos melhores ataques da competição, uma série invicta. Seguimos vivos com o objetivo, que é conquistar o campeonato brasileiro”, relatou Barcellos.

O presidente do Inter ainda destacou na coletiva de imprensa as eliminações dolorosas na temporada, como a precoce saída na primeira fase da Copa do Brasil, diante do Globo, e o surpreendente revés para o Melgar na Sul-Americana.

Agora, o Inter tem quase 10 dias de folga por conta dos amistosos da Seleção Brasileira, que paralisam o campeonato. O time de Mano Menezes só volta a campo apenas na outra quarta-feira, 28 de setembro, quando recebe o Bragantino, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 21h45min, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

