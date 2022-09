Economia Inflação do aluguel cai 0,91% na segunda prévia do mês, após ceder 0,57% na mesma leitura de agosto

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Destaques foram preços ao produtor, que passaram de queda de 0,50% na segunda prévia de agosto para recuo de 1,22% na segunda medição deste mês

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) caiu 0,91% na segunda prévia de setembro, após registrar recuo de 0,57% no mesmo período de agosto, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas nesta terça-feira (20).

Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 8,73% para 8,29%. O índice é conhecido como “inflação do aluguel” por ser usado para reajustar grande parte de contratos do setor.

2 de 3 componentes tem queda

Dois dos três componentes do indicador registraram queda no período. O IGP-M é composto pela ponderação de três outros índices: Índice de Preços ao Produtor Amplo, Índice de Preços ao Consumidor e Índice Nacional de Custo da Construção.

O IPA-M ampliou a deflação, passando de queda de 0,50% na segunda prévia de agosto para recuo de 1,22% na segunda medição deste mês.

As maiores contribuições para este subíndice partiram do subgrupo combustíveis para o consumo, cuja taxa passou de -5,30% para -6,90%, e do subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, cuja taxa passou de -0,42% para -5,59%.

O IPC-M passou de recuo de 1,43% em agosto para queda de 0,12% em setembro. Seis das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação, com destaque para o grupo Educação, Leitura e Recreação (-4,46% para 3,85%). Nesta classe de despesa, o instituto destaca o comportamento das passagem aérea, cuja taxa passou de -24,91% para 23,85%.

Também foram registrados acréscimos nas taxas de variação dos grupos Transportes (-5,63% para -2,77%), Habitação (-0,13% para 0,12%), Vestuário (0,47% para 0,88%), Comunicação (-0,68% para -0,57%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,60% para 0,68%).

Nestas classes de despesa, as maiores influências partiram dos seguintes itens: gasolina (-17,43% para -9,19%), tarifa de eletricidade residencial (-2,23% para -0,87%), calçados (-0,14% para 0,70%), tarifa de telefone móvel (-2,23% para -0,44%) e artigos de higiene e cuidado pessoal (0,85% para 1,17%).

