Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Time sofreu punição devido a episódios de violência registrados na partida contra o Cruzeiro pela Série B do Brasileirão Foto: Reprodução/Internet Foto: Reprodução/Internet

Na manhã desta terça-feira (20), atendendo a um pedido do Ministério Público, o Juizado do Torcedor e Grandes Eventos emitiu despacho proibindo a entrada de instrumentos musicais em qualquer espaço da Arena, em Porto Alegre, alterando a decisão inicial emitida pelo próprio órgão no dia 24 de agosto deste ano.

A punição ocorre ainda pelos episódios de violência registrados na partida contra o Cruzeiro, em agosto deste ano. Aos 28 minutos da etapa inicial, o árbitro Bráulio da Silva Machado parou o jogo em razão de uma briga na arquibancada norte da Arena.

O tricolor enfrenta nesta terça-feira o Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro, às 19h.

O Grêmio emitiu uma nota em relação ao caso

“O clube lamenta a decisão e reforça que cumpriu com todas as suas responsabilidades, desde a identificação dos envolvidos na briga que gerou a interdição da Arquibancada Norte, até a implementação, em conjunto com a Arena, de novas medidas para gerar mais conforto aos torcedores no acesso ao setor.

Informamos, ainda, que buscaremos até o último momento a liberação na Superior Norte. Caso isso não ocorra, vamos trabalhar para realocar a banda em outro setor do estádio.

Todos os esforços serão feitos por entender que a banda tem um papel fundamental no ambiente do estádio e, na partida desta terça, será fundamental para a busca dos nossos objetivos. De qualquer modo, pedimos o apoio do nosso torcedor durante todo o jogo, empurrando os nossos jogadores para mais uma vitória”, diz a nota.

