Porto Alegre Em Porto Alegre, trecho da avenida Nilo Peçanha tem bloqueio parcial neste domingo

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2024

Interrupção prossegue até as 17h, devido à içamento de carga na região. (Foto: Reprodução/Googleview)

Entre as 5h e as 17h deste domingo (4), o trânsito de veículos na avenida Nilo Peçanha tem bloqueio parcial de pista no trecho entre a avenida Marechal Andrea e a rua Osório Tuyuty de Oliveira Freitas, bairros Boa Vista/Três Figueiras, Zona Norte de Porto Alegre. O motivo é uma operação de içamento de carga.

Quem trafegar no sentido Centro-Bairro será desviado para a faixa contrária, mediante logística especial. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão no local, para monitoramento da situação e orientações a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A prefeitura não detalhou se a mudança temporária será mantida em caso de mau tempo Os principais serviços de meteorologia preveem a ocorrência de chuva em todo o Estado, incluindo Porto Alegre e cidades-vizinhas, já a partir deste domingo – a intensidade e duração das precipitações deve varias conforme a região do mapa gaúcho.

Avenida Beira-Rio

Já na região central da capital gaúcha, a avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) tem abertura ao trânsito de veículos entre 14h30min e 17h. A medida se deve à realização de jogo entre Inter e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, no estádio colorado (Zona Sul).

A partida tem portões abertos às 15h e início às 17h e deve se encerrar por volta das 18h40min. Minutos antes do apito final, o fluxo na mesma avenida será invertido, com ambas as pistas orientadas para o Centro Histórico, a fim de facilitar o deslocamento de torcedores a pé ou “motorizados”.

A EPTC preparou o tradicional esquema especial de trânsito e transporte para eventos da dupla Grenal na cidade. Uma linha especial de ônibus circular a partir das 14h, além outras 20 regulares do transporte coletivo (incluindo lotações) que já atendem a região do estádio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

São cinco ônibus da linha “Ônibus F-993-Futebol” saindo do Largo Glênio Peres (Mercado Público) rumo ao estádio, com primeira viagem às 14h. Depois do jogo, são cinco embarques na rua Nestor Ludwig (junto ao ginásio Gigantinho), com descida no Glênio Peres.

Já a linha de lotação “10.4-Ipanema” sai da rua Marechal Floriano, também no Centro, em direção ao estádio do Inter. No sentido oposto, o embarque é realizado na rua Oddone Marsiaj (bairro Hípica), na Zona Sul – mesmo local que serve de ponto final após o jogo encerrado.

Uma alternativa é a linha “10.6-Restinga”, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann, junto ao Hospital Restinga. Outras quatro linhas de lotação atendem o Beira-Rio pela avenida Padre Cacique.

(Marcello Campos)

