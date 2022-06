Porto Alegre Em Porto Alegre, Unidade de Saúde Morro da Cruz ficará fechada para reforma

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Pessoas referenciadas no local serão atendidas na US Ernesto Araújo. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Unidade de Saúde Morro da Cruz, localizada na Travessa 25 de Julho, 1526, bairro Partenon, em Porto Alegre, estará fechada partir do meio-dia desta terça-feira (7), para a realização de reforma. A previsão é de que o trabalho dure dois meses. Nesse período, a equipe será deslocada para a Unidade de Saúde Ernesto Araújo, na rua Ernesto Araújo, 443, onde atenderá as pessoas referenciadas no serviço.

O local receberá pintura geral, colocação de cerâmica nos setores internos e readequação do layout, qualificando o espaço de escuta dos usuários, procedimentos e consultórios. A US Morro da Cruz possui duas equipes de saúde da família, cada uma delas com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal e agente comunitário de saúde.

A obra será administrada pela Rede de Saúde Divina Providência, com recursos do Fundo de Reserva para Investimento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

