Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Local passa a vacinar pessoas a partir de 6 meses de idade contra a gripe. Foto: Cristine Rochol/PMPA Local passa a vacinar pessoas a partir de 6 meses de idade contra a gripe. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A unidade móvel de saúde estará em quatro bairros durante a semana, sempre das 9h às 15h, para o rolê de vacinação infantil contra Covid-19. Nesta terça-feira (7), o ônibus estaciona no bairro Restinga; Rubem Berta, na quarta (8); e Anchieta na quinta-feira (9). A unidade passa a oferecer ainda vacinação contra a gripe (Influenza) para todos os públicos (crianças a partir de 6 meses de idade).

A ideia é facilitar o acesso à vacina e aumentar o percentual de imunizados. Serão utilizados os imunizantes Pfizer pediátrica em crianças de 5 a 11 anos e Coronavac em crianças de 6 a 11 anos, exceto imunocomprometidas, além da segunda dose de Coronavac e de Pfizer para vacinados há 28 dias e oito semanas, respectivamente. Na sexta-feira (10), não haverá atendimento, que será retomado na semana seguinte.

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos continua disponível em 26 unidades de saúde, nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Campo da Tuca, Diretor Pestana, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza). Há aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais. Confira os endereços aqui.

Documentos necessários na vacinação infantil

Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança no momento da vacinação deve apresentar autorização assinada. No caso da segunda dose, é preciso apresentar carteirinha de vacinação.

Programação da semana, das 9h às 15h:

Terça-feira (7): EEEM José do Patrocínio (rua Belize, 261 bairro Restinga)

Quarta-feira (8): EEEF Bento Gonçalves (rua Jorge Furtado, 47, bairro Rubem Berta)

Quinta-feira (9): Associação dos Moradores da Vila Dique (av. Dique, 855, bairro Anchieta)

*Os locais oferecem vacinação infantil contra Covid-19 e vacinação contra a gripe para todos os públicos (crianças a partir de 6 meses de idade).

