Porto Alegre Ministério Público do RS apresenta nova denúncia contra cirurgião plástico por crimes sexuais contra pacientes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPR) voltou a denunciar um cirurgião plástico por quatro crimes cometidos contra nove vítimas: estupro, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e importunação sexual. Os delitos, todos cometidos em Porto Alegre, foram praticados 15 vezes entre os anos de 2009 e 2021. Além de denunciá-lo, o promotor de Justiça Luiz Eduardo Ribeiro de Menezes solicitou que o acusado seja proibido de exercer suas atividades laborais.

O médico já havia sido denunciado pelo MPRS em 9 de dezembro de 2021 por importunação sexual, coação no curso do processo, corrupção ativa de testemunha, violação de dever inerente à profissão exercida e calamidade pública. Atualmente, ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica como medida alternativa à prisão.

Conforme a denúncia desta sexta-feira (3), o médico pedia para que as vítimas retirassem toda a roupa para que pudesse tocá-las intimamente. Em um dos casos, elogiou a lingerie da paciente ao dizer que a peça era “linda”. Logo após, abusando de sua autoridade de médico e com o emprego de violência real, a agarrou pelos braços e lhe deu um beijo na boca. De acordo com a vítima, o beijo foi “forte, tocando lábio com lábio”. Em seguida, enquanto o denunciado tentava beijá-la novamente, ela o empurrou e saiu do local atordoada.

Em outra ocasião, o médico acariciou os seios da vítima de forma maliciosa, além de manipular todo o corpo da mulher, ao passo em que tecia comentários inadequados, referindo que “deveria ser um mulherão quando era mais jovem”. Em outro caso, o denunciado sentou-se em uma cadeira e pediu à vítima que fizesse “um strip-tease sem música”.

Uma das mulheres contou que, ao ter seu corpo demarcado, passou a ser apalpada nos seios de forma maliciosa. Enquanto isso, o médico encostava seu corpo no dela, com o intuito de roçar seu pênis ereto nas mãos e pernas da vítima.

