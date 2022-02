Porto Alegre Em Porto Alegre, vacinação infantil contra covid pode ser agendada por aplicativo

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

Vacinação de crianças a partir dos 6 anos prossegue nesta semana. (Foto: Leonardo Rosito/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre disponibilizou mais uma opção para facilitar a vida de quem utiliza o aplicativo 156+POA no celular. Já é possível agendar a vacinação de crianças contra a covid. O agendamento está disponível para marcações até esta sexta (4), no período noturno (das 18h às 21h), em duas unidades de saúde: 1º de Maio e Morro Santana.

Com o feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, nesta quarta-feira (2), não terá agendas. Nesta semana, excepcionalmente, os horários são oferecidos para crianças a partir de 6 anos (exceto imunocomprometidas) com o imunizante Coronavac.

Devido ao baixo estoque de Pfizer pediátrica, o imunizante será utilizado apenas em crianças imunocompretidas a partir de 6 anos e crianças indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidade ou deficiência permanente de 5 anos.

Acesso

É preciso baixar o aplicativo 156+ POA, clicar no “link saúde” e “continuar”. Para realizar o agendamento, é preciso estar cadastrado no gov.br dos pais ou responsáveis.

O CPF cadastrado e o endereço de e-mail utilizado também pode ser dos pais ou responsáveis.

Após o login, acessar “agende suas consultas e vacinas”. Selecionar “agendar vacinas” e escolher a unidade de saúde. O aplicativo pode ser acessado por celulares nos sistemas Android e IOS.

A ideia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é ampliar o agendamento ao longo desta semana. O aplicativo 156+POA foi criado pela Procempa e é administrado pela Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria.

Endereços das US:

— 1º de Maio – avenida Professor Oscar Pereira, 6199 – bairro Cascata

— Morro Santana – rua Marieta Menna Barreto, 210 – bairro Protásio Alves.

Testagem

Nesta quarta, será mantida a oferta de testagem rápida de antígeno para covid-19 em duas unidades de saúde, das 9h às 16h: Moab Caldas e Assis Brasil.

Os testes estarão disponíveis para quem apresenta ao menos dois sintomas de covid-19 (febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular) e pacientes assintomáticos em contato com caso positivo de covid-19 e sem esquema vacinal completo. Antes da testagem, todos passarão por avaliação clínica nos próprios locais.

Os pacientes que tiverem resultado negativo no teste de antígeno mas que seguirem com sintomas poderão realizar teste RT-PCR, mediante encaminhamento das equipes.

A testagem deve ser realizada, de preferência, entre o terceiro e quinto dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, testar preferencialmente entre o quinto e décimo dia do resultado do teste positivo do contactante.

