Feriado de Nossa Senhora dos Navegantes nesta quarta terá passe livre nas linhas de ônibus de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

A tabela horária será equivalente a de domingo. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Nesta quarta-feira (2), feriado em alusão à Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de Porto Alegre, terá Passe Livre nos ônibus da cidade. A tabela horária será equivalente a de domingo e pode ser consultada no site da EPTC ou no aplicativo 156+POA.

Em domingos e feriados, estão disponíveis cerca de 130 linhas para os passageiros.

Bloqueio parcial

Para orientar os fiéis durante a visitação à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, agentes estarão no local. Para a segurança dos presentes no evento, das 7h às 20h, a avenida Sertório será bloqueada entre a rua Voluntários da Pátria e Santos Pedroso. O acesso à Ponte do Guaíba permanecerá liberado nos dois sentidos.

Celebrações

Em razão das limitações impostas pela pandemia, o feriado desta quarta, tradicionalmente acompanhado pela popular procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, será realizado em formato híbrido.

A programação inédita inclui um cronograma de festejos e celebrações que iniciaram no dia 23 de janeiro e encerram-se, no dia da padroeira afetiva da capital gaúcha.

Com apoio institucional da prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria da Cultura, e promoção do Santuário Navegantes, desta vez, o trajeto incluiu o deslocamento inédito até os moradores da Ilha da Pintada.

O titular da pasta da cultura no município, Gunter Axt, realça que a ida inédita às ilhas será um gesto marcante. “Estamos recuperando e resgatando algo fundamental da identidade desta cidade, valorizando as periferias, trazendo um olhar para este espaço tão lindo, que são as ilhas em torno de Porto Alegre”.

Para o Padre Remi Maldaner, do Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, os tantos devotos da santa na cidade e região metropolitana justificam as homenagens. “Ela está aqui toda a novena e conduz nossas reflexões. Nesta quarta-feira, colocaremos a santa no seu lindo barco no estacionamento do Santuário Navegantes para que todos possam agradecer, venerar e pedir. Para que Porto Alegre com muita oração festeje seus 250 anos sob o manto protetor de Nossa Senhora.”

Priorizando a segurança da população, as atividades de comemoração de encerramento serão realizadas no Santuário, que fica no bairro Navegantes. No primeiro dia de programação, houve um cortejo de carros do Santuário Navegantes ao Cais Mauá, que saiu do barco Cisne Branco até a Ilha da Pintada.

As atividades de encerramento poderão ser acompanhadas pelo Facebook Santuário Navegantes, a partir das 9h. Todas as celebrações são limitadas a 150 pessoas, respeitando os protocolos relativos à pandemia, como álcool gel, medição de temperatura, espaçamento nos bancos.

