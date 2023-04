Política Em Portugal, Lula critica privatizações: “O patrimônio ficou menor e a qualidade do serviço não melhorou”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar, nessa segunda-feira (24), as privatizações de empresas estatais e a elevada taxa de juros no Brasil durante discurso em um fórum com empresários portugueses e brasileiros em Matosinhos, perto da cidade do Porto, em Portugal.

“No Brasil, não vamos vender empresas públicas. O que queremos é convidar os empresários a fazerem parcerias conosco naquilo que a gente precisa criar de novo”, disse o petista.

“Nos últimos seis anos, se vendeu muito patrimônio público. Não para construir outro patrimônio ou outro ativo. Se vendeu para simplesmente pagar juros da dívida pública. Nos desfizemos do nosso patrimônio, nosso patrimônio ficou menor, e a qualidade do serviço não melhorou”, acrescentou.

Discursando após o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, Lula voltou a usar a privatização da Eletrobras como exemplo a ser criticado, citando aumentos nos salários da diretoria da empresa.

“Se quiserem ver o absurdo, agora eu tenho que indicar um conselheiro. O conselheiro dessa empresa, para trabalhar uma vez por mês, ganha R$ 200 mil. Essa é apenas uma demonstração da desfaçatez do que aconteceu no Brasil nesses anos do obscurantismo”, disse Lula.

“Nós privatizamos a nossa maior empresa de energia elétrica, a Eletrobras. Ela foi vendida por US$ 36 bilhões, se não me falha a memória. Quando foi vendida, a primeira coisa que a diretoria fez foi aumentar o salário da diretoria de R$ 60 mil por mês para R$ 360 mil por mês”, afirmou.

No evento, o presidente voltou a reforçar que o atual governo não irá vender empresas públicas e atacou interesse de governos passados em privatizar empresas para “simplesmente pagar juros da dívida pública”.

Juros

Em sua fala, ele também aproveitou para falar da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. “Nós temos um problema no Brasil: a nossa taxa de juros é muito alta. A nossa taxa Selic está em 13,75%. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%. Um país capitalista precisa de dinheiro, e esse dinheiro precisa circular. Não apenas na mão de poucos, mas na mão de todos. A solução para o Brasil é voltar a colocar o pobre no orçamento”, afirmou.

“O Brasil está de volta para ser protagonista internacional. É por isso que estou me dedicando, inclusive, em tentar parar de falar em guerra e tentar construir a paz para que a humanidade possa viver melhor”, concluiu Lula.

