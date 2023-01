Política Em posse como ministro, Alckmin promete lealdade e dedicação a Lula

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Vice-presidente e ministro disse que seu compromisso com Lula é "inabalável". (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) reforçou sua lealdade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante seu discurso ao assumir como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nessa quarta-feira (4).

“Saiba que o senhor terá de mim não apenas a lealdade de um ministro que se soma à de um vice, mas minha dedicação integral em prol de uma agenda que contribua para reverter os resultados inaceitáveis que nossa economia vem acumulando nos últimos anos”, disse Alckmin, no final de sua fala.

O vice também acrescentou que Lula poderia confiar a ele sempre “a primeira e mais árdua missão”.

“É inabalável o meu compromisso com o senhor, com o seu governo e com nosso País. Que venham dias de crescimento e justiça social.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da cerimônia, realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Foi a primeira posse de ministro do novo governo com a presença de Lula, que cumpre nesta quarta o primeiro dia com agenda cheia no palácio.

No discurso, Alckmin destacou também o papel da indústria na geração de empregos, na arrecadação do governo e no desenvolvimento de novas tecnologias. Ele afirmou que o Brasil passou por um processo “precoce” de desindustrialização e defendeu a reindustrialização do país

“A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sobre o prisma da justiça social”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política