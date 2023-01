Política Lula chegou com espírito de revanche, diz Mourão

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Mourão ainda disse que Lula assume "sem entender que venceu uma eleição no photochart, sem apoio francamente majoritário". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou ao poder com “espírito de revanche”. A declaração foi dada em entrevista à Folha de S. Paulo, publicada na terça-feira (3).

Mourão ainda disse que Lula assume “sem entender que venceu uma eleição no photochart, sem apoio francamente majoritário”. A palavra em inglês utilizada pelo ex-vice-presidente faz referência a corridas de cavalo vencidas de forma apertada.

Em outubro deste ano, Lula venceu o 2º turno, sobre Jair Bolsonaro (PL), com uma margem apertada de votos. A diferença entre os dois candidatos foi de cerca de 2,1 milhões de votos. O petista alcançou 50,90% dos votos, contra 49,10% de Bolsonaro

Alvo

Em um pronunciamento em rede de rádio e TV na noite do último sábado (31), Hamilton Mourão fez críticas às “lideranças” que, por meio do “silêncio” e do “protagonismo inoportuno e deletério”, contribuíram para um “clima de caos”.

Desde então, o senador pelo estado do Rio Grande do Sul tem sido alvo de críticas de bolsonaristas, que viram no comentário uma alusão às ações do ex-presidente. “A cada momento crítico que exige confiança no líder que nos conduziu até este momento, mais máscaras caem”, afirmou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), em uma rede social.

Em entrevista à Folha, Mourão tomou parte na crítica feita por ele próprio. “Ao longo dos últimos anos, os ânimos se exaltaram com as omissões do Legislativo, as decisões enviesadas do Judiciário e com nós mesmos no Executivo deixando de esclarecer bem nossas posições”, afirmou.

Ele ainda afirmou que isso jogou para o colo das Forças Armadas, em particular do Exército, uma pressão descabida.

